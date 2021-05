हेल्‍थ, मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, तेलंगाना ने नोटिस जारी कर जानकारी दी है कि मेडिकल एजुकेशन, हैदराबाद ने सीनियर रेजिडेंट डॉक्‍टर्स के स्‍टाइपेंड में 15% की वृद्धि की सिफारिश को मंजूर कर लिया है. इसके बाद अब जून‍ियर रेजिडेंट डॉक्‍टर्स की प्रतिमाह स्‍टाइपेंड 70,000/- रुपये से बढ़कर 80,500/- रुपये हो गई है.

ऑर्डर में कहा गया, "सरकार ने बेहद सावधानी से इस मामले पर विचार किया और अंत में सीनियर रेजिडेंट डॉक्‍टर्स के लिए प्रतिमाह स्‍टाइपेंड 70,000 रुपये से बढ़ाकर 80,500 रुपये करने का फैसला किया है. यह बढ़ा हुआ स्‍टाइपेंड 01 जनवरी 2021 से लागू होगा. इसका अर्थ है कि पद कर काम कर रहे डॉक्‍टर्स को 01 जनवरी से मई महीने तक का एरियर भी प्राप्‍त होगा.

Telangana government increases the stipend of Senior Resident doctors from Rs 70,000/month to Rs 80,500/ month(consolidated) with effect from January 1, 2021 pic.twitter.com/da92qAIf91