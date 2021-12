Teacher Recruitment 2022: इस राज्य में होंगी टीचर के पदों पर बंपर भर्तियां, ये रही डिटेल

Teacher Recruitment 2022: टीचर के पदों पर नौकरी की तलाश कर रहे कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर है. ओडिशा राज्य में जल्द ही टीचर के पदों पर भर्ती की जाएगी. राज्य यह भर्ती अप्रैल, 2022 तक पूरी कर सकता है.

सीएमओ ओडिशा ने ट्वीट कर इस विषय में जानकारी दी उन्होंने लिखा कि सीएम के निर्देशानुसार ओडिशा स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तहत शिक्षकों के 11,400 पदों को भरने के की प्रक्रिया शुरू हो गई है. भर्ती प्रक्रिया अप्रैल 2022 तक पूरी होने की उम्मीद है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक संख्या में उम्मीदवार इन इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकें, परीक्षा और भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है. छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 3462 अतिरिक्त शिक्षण पदों की स्वीकृति दी गई है.

As per the direction of CM @Naveen_Odisha, the process of filling 11,403 teacher posts has started as part of #OdishaSchoolTransformation programme under @MoSarkar5T. The recruitment process is expected to be completed by April 2022. pic.twitter.com/mZrrav1zpD