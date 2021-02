UPSC Civil Service Exam 2021: सुप्रीम कोर्ट में आज 24 फरवरी 2021 को UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 के एक्सट्रा अटेम्‍प्‍ट के मामले में फैसला होने वाला है. UPSC सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को आयु सीमा में एक बार की छूट देने का मामला अदालत में था. इस बार की UPSC Civil Service Prelims 2021 परीक्षा अदालत के फैसले के बाद ही आयोजित की जाएगी.

इससे पहले, UPSC सिविल सेवा प्रीलिम्स 2021 की अधिसूचना 10 फरवरी 2021 को आयोग के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार ही जारी की गई थी. हालांकि, आयोग ने पुष्टि की थी कि परीक्षा की तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा. उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. विस्‍तृत नोटिफिकेशन अदालत के फैसले के बाद रिलीज कर दिया जाएगा जिसके आधार पर इच्‍छुक उम्‍मीदवार अप्‍लाई कर सकेंगे.

Supreme Court Bench headed by Justice Indu Malhotra will pronounce today at 11AM the judgment in a plea seeking for an extra chance for UPSC aspirants who had exhausted their last attempt in October 2020. #UPSC #SupremeCourt #civilserviceaspirants pic.twitter.com/kG62mlY03I