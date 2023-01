SSC MTS Exam: एसएससी एमटीएस के आवेदन 17 जनवरी से होंगे शुरू, देखें एग्जाम पैटर्न

SSC MTS Exam 2022 Notification to Out at ssc.nic.in: एसएससी द्वारा जारी वार्षिक परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक, एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन 17 जनवरी को जारी किया जाएगा और उम्मीदवारों को 17 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया जाएगा.

