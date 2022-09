SSC JHT Admit Card 2022: 1 अक्टूबर को होगा एसएससी JHT टीयर-1, ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

SSC Admit Card & Exam Date 2022: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती 2022 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (SSC JHT Admit Card 2022) जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने मध्य प्रदेश क्षेत्र (एमपीआर), पश्चिमी क्षेत्र (डब्ल्यूआर) और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) रीजन के लिए एसएससी जीएचटी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे एसएससी की आधिकारिक क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

कब होगा एग्जाम? (SSC JHT Exam Date)

एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती परीक्षा 2022 टीयर-1 एग्जाम 01 अक्टूबर 2022 को विभिन्न रीजन में आयोजित किया जाएगा. जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं, वे आयोग की क्षेत्रीय वेबसाइट्स पर जाकर अपना हॉल टिकट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.

ध्यान रहे बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर एंट्री नहीं दी जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड के साथ एक वेलिड आईडी प्रूफ और दो पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास रख लें. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका और एग्जाम पैटर्न नीचे देख सकते हैं.

SSC JHT Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें अपना एसएससी एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले एसएससी की क्षेत्रीय वेबसाइट जैसे SSC WR की sscwr.net पर क्लिक करें.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR JUNIOR HINDI TRANSLATOR, JUNIOR TRANSLATOR AND SENIOR HINDI TRANSLATOR EXAMINATION, 2022 (TIER-I) TO BE HELD ON 01/10/2022' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब अपना रोल नंबर या जरूरी डिटेल्स दर्ज करके सर्च करें.

स्टेप 4: एसएससी जेएचटी एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें व एग्जाम डे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

एसएससी जेएचटी एग्जाम पैटर्न

एसएससी जेएचटी, एचटी और एसजेएचटी भर्ती परीक्षा में सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से कुल 200 अंकों के 200 सवाल पूछे जाएंगे. इन सवालों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा. ध्यान रहे परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

यहां पढ़ें जरूरी नोटिस-