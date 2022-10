SSC Answer Keys Out: एसएससी JHT JT और SHT की आंसर-की जारी, ये रहा डाउनलोड लिंक, दर्ज करें आपत्ति

SSC JHT, JT and SHT paper 1 Answer Keys Out: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (JHT), जूनियर ट्रांसलेटर (JT) और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर (SHT) भर्ती परीक्षा 2022 की उत्तर कुंजी (SSC Answer Key) जारी कर दी है. जो उम्मीदवार एसएससी भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. आंसर-की डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

एसएससी ने 1 अक्टूबर, 2022 को जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा, 2022 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (पेपर- I) आयोजित की थी. फिलहाल आयोग ने प्रोविजनल आंसर-की जारी की है और उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया है. उम्मीदवार 6 अक्टूबर, 2022 को शाम 5 बजे से 9 अक्टूबर, 2022 को शाम 5 बजे तक आपत्ति उठा सकते हैं. प्रति प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क चुकाना होगा. साथ ही आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रोल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके रिस्पोंस शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं.

SSC JHT, JT and SHT paper 1 Answer Keys: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे आंसर-की

स्टेप 1: सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, ' Uploading of Tentative Answer Keys along with Candidates’ Response Sheet(s) of Junior Hindi Translator, Junior Translator and Senior Hindi Translator Examination, 2022 (Paper - I)' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नया पेज खुल जाएगा जिसमें 'Link for candidate's response sheet, answer keys and submissions of representations' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अब एग्जाम सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक करें.

स्टेप 5: यहां दिए गए 'क्लिक लिंक' जाएं और रोल नंबर व पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करें.

स्टेप 6: स्क्रीन पर आंसर-की और रिस्पोंस शीट खुल जाएगी, इसे डाउनलोड करें.

स्टेप 7: आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

SSC SHT, JT and JHT paper 1 Answer Keys Download Link

बता दें कि इस भर्ती (SSC Recruitment) अभियान के माध्यम से केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सीएसओएलएस) में जूनियर ट्रांसलेटर, रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में जूनियर ट्रांसलेटर, सशस्त्र सेना मुख्यालय (AFHQ) में जूनियर ट्रांसलेटर, अधीनस्थ कार्यालयों में जूनियर ट्रांसलेटर (जेटी) / जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर (जेएचटी) और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर पद भरे जाएंगे.