SBI Recruitment 2021, Sarkari Naukri 2021: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के कई पदों जैसे कि डिप्टी मैनेजर, एग्री एसपीसीएल, प्रोडक्शन और रिलेशनशिप मैनेजर के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है. डिप्टी मैनेजर पद के लिए इंटरव्यू की तारीखें अब आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं. उम्मीदवार शेड्यूल देखने के लिए sbi.co.in पर जा सकते हैं.

जिन पदों के लिए इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे, उनकी कुल संख्या 10 है. उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यदि उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वे अपनी पात्रता मानदंड साबित नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. ये इंटरव्यू SBI की शॉर्टलिस्टिंग समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा. इंटरव्यू के लिए मानदंड SBI की शॉर्टलिस्टिंग समिति द्वारा तय किए जाएंगे.

इंटरव्यू कॉल लेटर के बारे में अपडेट के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार नजर रखनी होगी. इसके अलावा, एसबीआई ने डिप्टी मैनेजर के पद के लिए बायो-डेटा फॉर्मेट भी जारी किया है. साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने से पहले बायो डाटा फॉर्मेट उचित विवरण के साथ भरा जाना चाहिए.

SBI SCO Recruitment 2021: कैसे देखें इंटरव्यू शिड्यूल?

-सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं.

-अब केयरर टैब पर जाएं. इसके बाद, Current Openings पर जाएं.

-इसके बाद "RECRUITMENT OF SPECIALIST CADRE OFFICERS IN SBI ON REGULAR BASIS (Interview Schedule Announced for the post: Deputy Manager (Agri Spl)) (ADVERTISEMENT No. CRPD/SCO/2021-22/14)." नोटिफिकेशन पर क्लिक करें.

-फिर इंटरव्यू शिड्यूल पर क्लिक करें. ऐसा करते ही स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल दिखाई देगी, इसे डाउनलोड कर लें.

बता दें कि इंटरव्यू तय होने वाली तारीखों पर सुबह 9:30 बजे और दोपहर 1 बजे आयोजित किया जाएगा. इस दौरान उम्मीदवारों को उचित COVID-19 दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है. चुने गए उम्मीदवारों की मेरिट सूची एसबीआई द्वारा तैयार की जाएगी.

इंटरव्‍यू शेड्यूल अभी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें