Sarkari Naukri 2022: इस बैंक में मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर निकलीं भर्तियां, चेक करें डिटेल्स

बैंक में नौकरी तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. नैनीताल बैंक ने 40 पदों पर भर्तियां निकालीं हैं. इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 14 अक्टूबर से शुरू हो गई है. वहीं, इस पर आवेदन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर तय की गई है. जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट www.nainitalbank.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

Bank Jobs 2022: पदों का विवरण

नैनीताल बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर 40 भर्तियां निकालीं हैं.

Bank Jobs 2022: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन कर रहे उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए. साथ ही, उम्मीदवारों को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए.

Bank Jobs 2022: आयुसीमा

इन पदों पर आवेदन कर रहे उम्मीदवारों की आयु 21 से 33 साल के बीच होनी चाहिए.

Bank Jobs 2022: सैलरी

इसके लिए चयनित उम्मीदवारों को करीब 30 हजार रुपये सैलरी दी जाएगी.

Bank Jobs 2022: आवेदन शुल्क

यहां आवेदन कर रहे उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा.

Bank Jobs 2022: कैसे करें आवेदन

ऑफिशियल वेबसाइट nainitalbank.co.in पर जाएं.

Recruitment / Results ऑप्शन पर जाएं.

Recruitment of Management Trainees के लिंक पर क्लिक करें.

अब Click here for apply के लिंक पर जाएं.

मांगी गई डिटेल भरकर आवेदन करें.

आधिकारिक नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें.