Punjab and Sind Bank Recruitment 2021: पंजाब एंड सिंध बैंक (PSB Bank) ने मैनेजमेंट विभाग में ऑफिसर समेत कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत चीफ इंफॉर्मेशन सिक्‍योरिटी ऑफिसर (SMGS-V), असिस्‍टेंट जनरल मैनेजर लॉ (SMGS V), रिस्‍क मैनेजर (SMGS IV)(MMGS III) तथा IT मैनेजर ( MMGS III) (MMGS II) के पदों पर योग्‍य उम्‍मीदवारों की भर्ती की जाएगी. इच्‍छुक उम्‍मीदवारों के लिए रजिस्‍ट्रेशन का प्रोसेस 20 मार्च से शुरू होगा तथा पात्र उम्‍मीदवार 03 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे.

Punjab and Sind Bank Recruitment 2021: जारी पदों का विवरण

चीफ इंफॉर्मेशन सिक्‍योरिटी ऑफिसर (SMGS-V): 01 पद

असिस्‍टेंट जनरल मैनेजर लॉ (SMGS V): 01 पद

रिस्‍क मैनेजर (SMGS IV): 02 पद

रिस्‍क मैनेजर (MMGS III): 02 पद

IT मैनेजर ( MMGS III): 14 पद

IT मैनेजर (MMGS II): 36 पद

कुल: 56 पद

सभी जारी पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्‍यताएं अलग अलग हैं. उम्‍मीदवारों को सलाह है कि आधिकारिक नोटिफिकेशन में इसकी पूरी जानकारी चेक करें. आवेदन के लिए आयुसीमा भी पदानुसार अलग अलग निर्धारित की गई है. आरक्षित कैटेगरी के उम्‍मीदवारों के लिए एप्लिकेशन फीस 1003/- रुपये है जबकि आरक्षित कैटेगरी के उम्‍मीदवारों के लिए फीस 177/- रुपये निर्धारित है. आवेदन, चयन और भर्ती से संबंधित अन्‍य सभी जानकारियां उम्‍मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं.

आधिकारिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें