UGC NET Phase 2 Postponed: यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने जानकारी दी है कि UGC NET Dec 2021 और June 2022 (मर्ज किए गए सेशन) के दूसरे फेज़ की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है. अब नये शेड्यूल के अनुसार, परीक्षा 20 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC NET दिसंबर 2021 और जून 2022 के मर्ज सेशन का फेज़ 1 पिछले माह 09, 11 और 12 जुलाई, 2022 को आयोजित किया था.

देश भर के 225 शहरों में स्थित 310 परीक्षा केंद्रों में 33 विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी. मर्ज किए गए सेशंस के लिए यूजीसी नेट फेज़ 2 परीक्षा पहले 12, 13 और 14 अगस्त, 2022 को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इन्‍हें स्‍थगित कर दिया गया है और 20 से 30 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा.

Second phase of UGC-NET examination scheduled to be held on 12, 13 and 14 August postponed, to be conducted between Sep 20-30: UGC chairman M Jagadesh Kumar



