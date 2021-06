IT सेक्‍टर की जायंट कंपनी Nasscom ने गुरुवार को कहा है कि IT सेक्‍टर अभी भी देश में स्क्ल्डि टैलेंट का सबसे बड़ा एम्‍प्‍लॉयर बना हुआ है. कंपनी ने कहा कि टाप पांच भारतीय IT कंपनियां वित्‍तीय वर्ष 2021-22 में 96,000 कर्मचारियों को काम पर रखने की योजना बना रही हैं. Nasscom ने यह दावा तब किया है जब एक दिन पहले ही बैंक ऑफ अमेरिका ने यह रिपोर्ट जारी की थी कि भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां 2022 तक 30 लाख नौकरियों में कटौती करने जा रही हैं, जिससे उन्हें सालाना वेतन में 100 अरब डॉलर की बचत करने में मदद मिलेगी.

Nasscom ने कहा, "टेक्‍नोलॉजी और ऑटोमेशन में विकास के साथ, IT नौकरियां और उनकी भूमिकाएं दोनो ही विकसित होंगी, जिससे नई नौकरियों का सृजन होगा. वित्त वर्ष 2021 में 1,38,000 नई नौकरियों के साथ IT सेक्‍टर अभी भी देश के टैलेंट का सबसे बड़ा एम्‍प्‍लॉयर बना हुआ है." कंपनी ने तर्क दिया है कि घरेलू IT सेक्‍टर की कंपनियों के पास 2021-22 के लिए संभावित भर्ती योजना है. शीर्ष 5 भारतीय IT फर्मों की अपने कर्मचारियों की संख्या में 96,000 से अधिक कर्मचारियों को जोड़ने की उम्मीद है.

कंपनी के अनुसार, "इंडस्‍ट्री डिजिटल स्किल में 250,000 से अधिक कर्मचारियों को अपस्किल कर रहा है और 40,000 से अधिक नये स्किल्‍ड वर्कर्स को काम पर रखा है. यह कार्यबल क्षमताओं में तेजी से वृद्धि की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता और निवेश को दर्शाता है. IT उद्योग 2025 तक 300-350 बिलियन अमरीकी डालर के राजस्व के अपने लक्ष्‍य को पूरा करने के लिए ट्रैक पर है."