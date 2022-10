BPSC Jobs: असिस्टेंट प्रोफेसर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंटरव्यू का एडमिट कार्ड जारी, 600 से ज्यादा होंगे शामिल

BPSC Assistant Professor Interview Admit Card 2022: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक प्रोफेसर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भर्ती 2022 के लिए इंटरव्यू राउंड में बैठने वाले उम्मीदवारों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में पास हुए थे, वे अब बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in के माध्यम से इंटरव्यू के एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

बीपीएससी भर्ती का इंटरव्यू कब और कहां होगा?

बीपीएससी द्वारा आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार, असिस्टेंट प्रोफेसर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भर्ती 2022 के लिए इंटरव्यू 02 नवंबर से शुरू होंगे और 11 नवंबर तक चलेंगे. इंटरव्यू डेट, टाइम और वेन्यू की जानकारी एडमिट कार्ड पर चेक कर सकते हैं. ध्यान रहे इंटरव्यू राउंड में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए Prapatra I | Prapatra II को निर्धारित प्रारूप में भरना होगा. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

BPSC Interview Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Interview Letters: For Candidates appearing in interview between... (Advt. No. 11/2020)' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां 6 डिजिट वाला रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करें.

स्टेप 4: स्क्रीन पर बीपीएससी इंटरव्यू का एडमिट कार्ड खुल जाएगा.

स्टेप 5: इसे चेक और डाउनलोड करें व आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रखें.

बता दें कि आयोग (बीपीएससी) ने असिस्टेंट प्रोफेसर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पोस्ट के लिए कुल 630 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा पास की थी और इंटरव्यू राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे. इन्हें अब तय तारीख और समय पर बताए गए सेंटर पर पहुंचना होगा और इंटरव्यू देना होगा. आयोग इंटरव्यू के बाद अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी करेगा. उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें-