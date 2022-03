Bank Recruitment 2022: बैंक में 250 से अधिक पदों पर नौकरी का मौका, 15 मार्च तक करें अप्लाई

Baroda UP Bank Recruitment 2022: बड़ौदा यूपी बैंक ने अप्रेंटिस के 250 पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बड़ौदा यूपी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट barodaupbank.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

Baroda UP Bank Vacancy Details: ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार रिक्त पदों की कुल संख्या 250 है. कुल पदों में से अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए 103, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 67, एससी उम्मीदवारों के लिए 52, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 25 और एसटी उम्मीदवारों के लिए 3 पद रिक्त हैं.

Baroda UP Bank Application fee: अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 450 रुपए का भुगतान करना होगा. एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए देना होगा.

Baroda UP Bank recruitment 2022: ऐसे करें अप्लाई

स्टेप 1: सबसे पहले कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट barodaupbank.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गये करियर सेक्शन पर क्लिक करें.

स्टेप 3: कैंडिडेट के सामने एक नया पेज खुल जाएगा.

स्टेप 4: पेज पर दिए गए लिंक ‘ONLINE APPLICATION LINK FOR ENGAGEMENT OF APPRENTICES’ पर क्लिक करें.

स्टेप 5: मांगी गई जानकारी को दर्ज कर फार्म सबमिट करें. और भविष्य में प्रयोग के लिए एक प्रिंट आउट ले लें.

Baroda UP Bank age limit: इन पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की आयु 18 से 28 वर्ष निर्धारित है. आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट को सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी. इन पदों पर चयनित कैंडिडेट को 9 हजार रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें