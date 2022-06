Abroad Study: विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर! ऐसे बुक करें US वीजा इंटरव्यू स्लॉट

Abroad Study, Student Visa Interview Slots: भारत में अमेरिकी एंबेसी (US Embassy in India) ने विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के वीजा इंटरव्यू के लिए आवेदन मांगे हैं. वीजा इंटरव्यू का पहला स्लॉट उन छात्रों के लिए है जो अगस्त में यूएस पढ़ने जाना चाहते हैं. जिन छात्रों ने F, M और J वीजा कैटेगरी के लिए आवेदन किया है और जिनके पास आई-20 है, वह अपने इंटरव्यू स्लॉट बुक कर सकते हैं. इनका इंटरव्यू 14 अगस्त के बाद होगा. यूएस एंबेसी ने ट्वीट कर यह सूचना दी है.

Student visa appointments are available on our website. If you have an I-20, don't wait! Future F, M, and J appointment openings at the Embassy and Consulates will be for interviews taking place after Aug 14, so if you need to arrive at school by mid-Aug, book an appointment now!