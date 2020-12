ICAI CA January Exam 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने आज 23 दिसंबर को आधिकारिक सूचना जारी कर ICAI CA January 2021 Exam के लिए एग्जाम सिटी बदलने का मौका दिया है. ICAI ने परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्‍मीदवारों के लिए एग्‍जाम सिटी एडिट करने के लिए विंडो ओपन कर दी है. रजिस्‍टर्ड उम्‍मीदवार तथा वे कैंडिडेट जिन्‍होंने नवंबर परीक्षा में ऑप्‍ट-आउट सुविधा ली थी, वे आधिकारिक वेबसाइट icaiexam.icai.org पर विजिट कर जल्‍द अपना एग्‍जाम सेंटर बदल सकते हैं.

देखें: आजतक LIVE TV

ICAI ने इस संबंध में विस्तृत आधिकारिक सूचना अपनी वेबसाइट पर जारी कि है और इस संबंध में पूरी जानकारी उपलब्‍ध कराई है. जारी नोटिस के अनुसार यह सुविधा केवल तीन दिनों के लिए है तथा एप्लिकेशन करेक्‍शन विंडो 26 दिसंबर को बंद हो जाएगी. कोरोना संक्रमण के बीच छात्रों को परीक्षा में शामिल होने में समस्‍या न हो, इसलिए यह सुविधा दी गई है.

Important Announcement for January 2021 Examination and Exam City Change Application

For more details please click herehttps://t.co/rabNZQIeHc pic.twitter.com/BAEY6hc60G