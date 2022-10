GATE 2023 Latest Update: खुशखबरी! IIT कानपुर ने बढ़ाई गेट 2023 रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, देखें अपडेट

GATE 2023 Latest Update: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर (IIT Kanpur) ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) 2023 के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है. जिन उम्मीदवारों ने गेट 2023 एग्जाम के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया था, वे अब आईआईटी कानपुर गेट की आधिकारिक वेबसाइट gate.iitk.ac.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

आईआईटी कानपुर द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, गेट 2023 एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख अब 04 अक्टूबर 2022 कर दी गई है. इससे पहले रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 सितंबर 2022 थी. इस साल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर GATE 2023 का आयोजन करेगा. आवेदन करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

GATE 2023 Online Registration: इन स्टेप्स की मदद से करें आवेदन

स्टेप 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gate.iitk.ac.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर लॉग इन लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: मांगी गई जरूरी डिटेल्स दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें.

स्टेप 4: जनरेट हुए क्रेडेंशियल्स की मदद से लॉग इन करें और एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

स्टेप 5: जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस जमा करें.

स्टेप 6: आगे के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और प्रिंटआउट अपने पास रख लें.

Dear Candidates, we heard you. Deadline has been extended.#GATE2023 pic.twitter.com/6ZvQIqU7yu