CUET UG Admission 2022: यूनिवर्सिटी वाइस एडमिशन शेड्यूल हुआ जारी, यहां से करें डाउनलोड

CUET UG Admission 2022: कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्‍ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG) के तहत एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है. परीक्षा में शामिल हुए उम्‍मीदवारों को अब यूनिवर्सिटी वाइस एडमिशन लेने होंगे. अधिकांश यूनिवर्स‍िटी ने अपना रजिस्‍ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है जबकि कई अन्‍य में दाखिले की प्रकिया जल्‍द शुरू होनी है. UGC ने यूनिवर्सिटी वाइस एडमिशन का टेंटेटिव शेड्यूल जारी कर दिया है. कैंडिडेट्स फौरन इस लिस्‍ट में अपनी यूनिवर्सिटी की एडमिशन डेट्स चेक करें.

UGC चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. ट्वीट के अनुसार, UGC ने विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में CUET- 2022 के आधार पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए टेंटेटिव शेड्यूल और अन्य डिटेल्‍स जारी किए हैं. छात्रों को यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'नोटिस' सेक्‍शन के तहत जाना होगा और शेड्यूल डाउनलोड करना होगा.

UGC has collected tentative timeline and other details of Admission in UG Programmes on the basis of CUET- 2022 in different Central Universities. Students are encouraged to visit this UGC link under "Notices" section.https://t.co/QFodctDH2i pic.twitter.com/90xZtjG7ju