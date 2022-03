CUET 2022 Live Updates: केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में अब कैसे मिलेगा दाखिला? जानिए लेटेस्ट अपडेट्स

यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार ने कहा, ''हमने विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है, जो 13 अलग-अलग भाषाओं में दिया जा सकता है. हमने छात्रों को बहुत सारे विकल्प दिए हैं. सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) की घोषणा एक छात्र हितैषी सुधार है. जो छात्र विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना चाहते थे, उन्हें विभिन्न परीक्षाएं देनी पड़ती थीं, जबकि कुछ विश्वविद्यालयों ने कक्षा 12 के परिणामों के आधार पर प्रवेश लिया. उन्होंने आगे कहा, ''हमने एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि सभी विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्कोर का उपयोग कर सकते हैं. सीयूईटी स्कोर को ध्यान में रखते हुए स्नातक के तहत प्रवेश लेना सभी विश्वविद्यालयों की सामाजिक जिम्मेदारी है.''

The announcement of the Central University Entrance Test (CUET) is a student-friendly reform. The students who wanted to get admission to Universities had to write various exams whereas some universities took admission on the basis of Class 12 results: Jagdesh Kumar, UGC Chairman pic.twitter.com/GvHIMuzs6Z