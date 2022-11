CLAT 2023: 18 दिसंबर को होगा क्लैट, ऐसे करें अप्लाई, देखें एग्जाम पैटर्न

CLAT 2023 Registration: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) का कंसोर्टियम कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2022 (CLAT 2023) के लिए आज (13 नवंबर, 2022) ऑनलाइन आवेदन का आखिरी मौका है. जिन उम्मीदवारों अभी तक क्लैट 2023 के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट - consortiumofnlus.ac.in के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

हर साल अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लॉ कोर्स में एडमिशन के लिए क्लैट एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया जाता है. इस बार क्लैट एडमिशन टेस्ट 18 दिसंबर, 2022 को आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवार नीचे बताए गए स्टेप्स की मदद से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

How to Apply for CLAT 2023: यहां देखें तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले CLAT की आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां जरूरी डिटेल्स जैसे नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ईमेल आईडी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें.

स्टेप 4: जनरेट की गई आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें.

स्टेप 5: जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

स्टेप 6: आवेदन शुल्क जमा करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें.

स्टेप 7: आगे के लिए पेज का प्रिंटआउट लेकर अपने पास रखे लें.

क्लैट एग्जाम पैटर्न (CLAT Exam Pattern)

CLAT एग्जाम मल्टीपल चॉइस के कुल 150 सवाल पूछे जाते हैं. हर सवाल के लिए एक अंक दिया जाता है. स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए दो घंटे का समय मिलता है. ध्यान रहे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग के तौर पर हर एक गलत जवाब के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे.

बता दें कि कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) देश भर के 22 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत स्नातक (UG) और स्नातकोत्तर (PG) कानून प्रोग्राम कोर्स में एडमिशन लिए एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है. CLAT का आयोजन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के संघ द्वारा किया जाता है जिसमें प्रतिनिधि विश्वविद्यालय शामिल हैं.

