Gurugram: 'टूटी हड्डियों के साथ बचना जरूरी..' तेज रफ्तार ऑटो से कूदी लड़की

राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाली एक युवती ने बताया कि कैसे एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर ने उसे अगवा करने की कोशिश की. इस पूरी वारदात को युवती ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है. युवती ने बताया कि अपनी जान बचाने के लिए उसे चलते हुए ऑटोरिक्शा से कूदना पड़ा.

युवती के ट्वीट के मुताबिक, घटना गुड़गांव के सेक्टर 22 में हुई, जो उसके घर से सिर्फ सात मिनट की दूरी पर है. युवती ने बताया कि सफर के दौरान ऑटोरिक्शा ड्राइवर ने जानबूझकर गलत मोड़ लिया, और अनजान सड़क पर चलता रहा. युवती ने इसका विरोध भी किया, लेकिन ऑटोरिक्शा ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया.

युवती ने ट्वीट किया, "रविवार का दिन मेरी जिंदगी के सबसे डरावने दिनों में से एक था. क्योंकि मुझे लगभग अगवा कर ही लिया गया था. मैं नहीं जानती, वह क्या था, लेकिन कल जो भी हुआ उसे याद करके अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं. दोपहर को लगभग 12:30 बजे, मैंने घर जाने के लिए सेक्टर 22 की मार्केट से एक ऑटो लिया, जो मेरे घर से लगभग सात मिनट की दूरी पर है."

उसने आगे लिखा, "मैंने ऑटोरिक्शा ड्राइवर से कहा कि मैं उसे PayTM से पेमेंट करूंगी, क्योंकि मेरे पास नकद राशि नहीं थी. उसे देखने से प्रतीत हो रहा था कि वह उबर के लिए ऑटो चलाता था. पेमेंट की बात करने के बाद मैं ऑटो में बैठ गई.''

युवती ने अगले ट्वीट में लिखा, "हम एक टी-प्वाइंट पर पहुंचे, जहां से मेरे घर वाले सेक्टर के लिए दाएं मुड़ना था. लेकिन वह बाईं ओर मुड़ गया... मैंने उससे पूछा कि आप बाएं क्यों मुड़ रहे हो... उसने नहीं सुना, और वह जोर-जोर से ऊपर वाले (मैं धर्म का जिक्र नहीं करना चाहती, क्योंकि यह किसी धर्म से जुड़ा नहीं है) का नाम लेने लगा."

Yesterday was one of the scariest days of my life as I think I was almost abducted/ kidnapped. I don’t know what it was, it’s still giving me chills. Arnd 12:30 pm, I took an auto from the auto stand of a busy market Sec 22 (#Gurgaon) for my home which is like 7 mins away (1/8)