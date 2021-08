असम: कर्बी आंगलोंग में केएनएलए के 27 उग्रवादियों ने किया सरेंडर

कुकी संगठन कुकी नेशनल लिबरेशन आर्मी (KNLA) के उग्रवादियों ने असम के कार्बी आंगलोंग जिले में आत्मसमर्पण कर दिया है. यूपीआरएफ और केएनएलए के 27 उग्रवादियों ने 17 हथियारों के साथ सरेंडर कर दिया. इनमें एक एचके राइफल, एक ए2 राइफल, एक एम16 राइफल, एक एके 47, पांच पिस्टल, एक एसएसबीएल और छह स्वदेश निर्मित बंदूक शामिल है.

जानकारी के मुताबिक कुकी उग्रवादियों ने शुक्रवार को पुलिस के सामने हथियार डाल दिए. जिन उग्रवादियों ने सरेंडर किया, उनमें केएनएलए के चेयरमैन लामसेन एलियास जोएल, जनरल सेक्रेटरी पी एलियास जेम्स, डिफेंस सेक्रेटरी पी एलियास अर्जुन भी शामिल हैं. इन सभी ने कर्बी आंगलोंग के डीआईजी और एसपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया.

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने ट्वीट कर इसे असम में स्थायी शांति की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है.

Under the guidance of Adarniya PM Shri @narendramodi ji & HM Shri @AmitShah ji, we've had a major achievement towards permanent peace in Assam.



Last remaining cadres of UPRF/KNLF(KUKI) surrendered & handed over 17 weapons including 4 assault rifles to DIG & SP, Karbi Anglong. pic.twitter.com/jZizGmY1ww