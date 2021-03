42 आतंकी संगठन बैन, पिछले तीन साल में साफ हुए इतने आतंकवादी!

गृह मंत्रालय ने 42 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा को बताया कि पिछले तीन सालों में आतंकी घटनाओं में कमी आई है और बड़ी संख्या में आंतकवादियों का सफाया भी किया गया है. जानें पूरी जानकारी

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार ने 42 संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है. इन्हें गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम-1967 की पहली अनुसूची में डाला गया गया है.

The Government has declared 42 organisations as terrorist organisations and listed their names in the First Schedule of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Terrorism in India has largely been sponsored from across the border: Ministry of Home Affairs in Lok Sabha

भारत में सीमा पार से प्रायोजित होता है आंतकवाद

सरकार ने कहा कि देश में आतंकवाद से जुड़ी अधिकतर घटनाएं सीमा पार से प्रायोजित होती हैं. पिछले तीन साल देश के भीतर आतंकी घटनाओं में कमी आई है.

हुआ इतने आतंकियों का सफाया

एएनआई की खबर के मुताबिक रेड्डी ने सूचित किया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 2019 की तुलना में 2020 में आतंकी घटनाओं में कमी आई है. 2019 में जम्मू और कश्मीर में जहां 594 आतंकी घटनाएं हुईं, वहीं 2020 में इनकी संख्या घटकर 244 रह गई.

इतना ही नहीं इस दौरान आतंकियों का मारा जाना भी बढ़ा है. 2019 में जहां 157 आतंकियों का सफाया हुआ वहीं 2020 में यह संख्या 221 रही.

The numbers of the terrorists and persons killed during terrorist attacks in the hinterland of the country and Jammu and Kashmir during the last three years and current year is at Annexure-I: Ministry of Home Affairs in Lok Sabha pic.twitter.com/O30PjVoJ0g