महिला को पार्क में निर्वस्त्र कर डंडे-पत्थरों से पीटा, यौन शोषण के बाद हत्या

कोलंबिया (Colombia) में एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. हत्या से पहले उसका यौन उत्पीड़न (Sexually Assaulted) भी किया गया. बिना कपड़ों के क्षत-विक्षत हालत में उसकी लाश (Woman Mutilated Body) एक पार्क में मिली. इस बर्बर हमले के बाद महिला का चेहरा भी पहचान पाना मुश्किल था.

'डेली स्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, 26 वर्षीय महिला का नाम केली जोहाना तामायो बोरक्वेज़ (Kelly Johana Tamayo Borquez) है. चार बच्चों की मां केली को कथित तौर पर अपने पूर्व पार्टनर से 'खतरा' था.

पीट-पीट कर मार डाला गया!

केली जोहाना का क्षत-विक्षत शव 30 जनवरी की सुबह Buga, Valle स्थित Biosaludable पार्क में पाया गया था. स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, ऐसा लग रहा था कि पहले केली कपड़े उतारे गए फिर उसे डंडे और पत्थरों से पीट-पीट कर मार डाला गया. उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे.

Cali24 के मुताबिक, बर्बर हमले में केली जोहाना का चेहरा तक पहचानने योग्य नहीं था. जांच में जुटी पुलिस को यौन हमले के सबूत भी मिले हैं.

