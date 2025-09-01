असम में थाडौ जनजाति के नेता की हत्या से सनसनी, लाश की तलाश में जुटी है पुलिस

मणिपुर हिंसा के बाद हाल ही में स्थापित हुई शांति की पहल का हिस्सा रहे थाडौ जनजाति के एक वरिष्ठ नेता नेहकाम जोमहाओ की असम के कार्बी आंगलोंग ज़िले में हत्या कर दी गई है. हालांकि अभी तक उनकी लाश बरामद नहीं हुई है. असम के एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी.

पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि इस मामले में अब तक पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है. हालांकि मृतक नेता का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है. इसलिए तलाशी अभियान जारी है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मांजा इलाके की कुकी बस्ती में किराए के मकान में रहने वाले नेहकाम जोमहाओ की शनिवार रात कथित तौर पर धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई और उनका शव पास की जमुना नदी में फेंक दिया गया है. शव की तलाश में अभियान रविवार से ही जारी है.

अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए पांच लोगों के अलावा, कुछ अन्य लोगों को भी प्रारंभिक पूछताछ के लिए बुलाया गया है. उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, फोरेंसिक विशेषज्ञ और एक सीआईडी ​​टीम ने घटनास्थल का दौरा किया है और हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

यह पूछे जाने पर कि क्या पिछले महीने इम्फाल में मैतेई समुदाय के नेताओं के साथ शांति बैठक में शामिल होने के कारण जोम्हाओ को निशाना बनाया गया था, अधिकारी ने कहा, 'हम अभी कुछ नहीं कह सकते. हमें सभी संभावित पहलुओं पर गौर करना होगा.'

राज्य में 2023 में जातीय अशांति फैलने के बाद पहली बार, थाडौ इनपी मणिपुर (टीआईएम) के एक प्रतिनिधिमंडल ने, जो थाडौ समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, अगस्त के पहले सप्ताह में विभिन्न मैतेई नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) और छात्र निकायों के साथ बातचीत की, जो समुदायों के बीच संवाद और आपसी समझ को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

हालांकि शोधकर्ताओं का दावा है कि थाडौ कुकी समुदाय की सबसे बड़ी उप-जनजाति है, टीआईएम का दावा है कि वे एक अलग जनजाति हैं और कुकी समूह का हिस्सा नहीं हैं.



