मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस: 9 साल जेल में रहे निर्दोष डॉ. वाहिद शेख, अब मांगा 9 करोड़ मुआवज़ा

Dr. Waheed Deen Mohammed Shaikh Wrong Imprisonment Case: साल 2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट ने पूरे देश को दहला दिया था. 11 मिनट के भीतर हुए सात धमाकों ने 187 लोगों की ज़िंदगी छीन ली थी और 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे. इस केस में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें एक नाम था डॉ. वाहिद दीन मोहम्मद शेख का. सिर्फ 28 साल की उम्र में उन्हें आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने मकोका के तहत आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था. नौ साल तक सलाखों के पीछे ज़िंदगी काटने के बाद उन्हें अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया. लेकिन वो 9 साल, वो दर्द और वो कलंक उनके जीवन और परिवार पर गहरे जख्म छोड़ गया.

अब 46 साल के डॉ. वाहिद दीन मोहम्मद शेख ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अन्य आयोगों से 9 करोड़ रुपये मुआवज़े की मांग की है. उनका कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि इंसाफ और स्वीकार्यता की है. डॉ. शेख ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अलावा महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (एमएसएचआरसी) और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनएमसी) से कारावास की अवधि और पीड़ा के लिए 9 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है.

महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने ट्रेन विस्फोट मामले की जांच की थी, जिसमें व्यस्त समय के दौरान 11 मिनट के भीतर उपनगरीय लोकल ट्रेनों में सात बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 187 लोग मारे गए थे और 800 से ज़्यादा घायल हुए थे. इन धमाकों के सिलसिले में तेरह लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया था.

लंबी सुनवाई के बाद, विशेष अदालत ने डॉ. शेख को बरी कर दिया, जबकि शेष 12 आरोपियों को या तो मौत या आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई और इस साल जुलाई में सभी 12 लोगों को बरी कर दिया गया था.

अब 46 वर्ष के हो चुके डॉ. वाहिद दीन मोहम्मद शेख ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा, '2006 में, 28 वर्ष की आयु में मुझे 7/11 बम विस्फोट मामले में मकोका के तहत आतंकवाद-रोधी दस्ते द्वारा झूठा फंसाया गया था. नौ साल तक मैं जेल में रहा, जब तक कि 11 सितंबर 2015 को न्यायाधीश यतिन डी. शिंदे की माननीय विशेष अदालत ने मेरे खिलाफ कोई सबूत न पाते हुए मुझे सभी आरोपों से बरी नहीं कर दिया. मैं जेल से बाहर आ गया, लेकिन जो साल मैंने गंवाए, जो अपमान मैंने झेला, और जो दर्द मेरे परिवार ने सहा, उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती.'

डॉ. वाहिद दीन मोहम्मद शेख ने अपने निजी और पारिवारिक जीवन पर कारावास के प्रभाव का वर्णन किया. 'उन वर्षों में, मैंने अपनी जवानी के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष, आज़ादी और अपनी गरिमा गंवा दी. मुझे हिरासत में बेरहमी से प्रताड़ित किया गया, जिससे मुझे ग्लूकोमा और शरीर में लगातार दर्द जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो गईं. जब मैं जेल में था, मेरे पिता का देहांत हो गया, मेरी मां का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, और मेरी पत्नी को हमारे बच्चों को पालने के लिए अकेले ही संघर्ष करना पड़ा. मेरे बच्चे 'आतंकवादी के बच्चे' कहे जाने के कलंक के साथ बड़े हुए और अपने बचपन में अपने पिता के सानिध्य से वंचित रहे. मेरे परिवार को भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, और मैं आज भी लगभग 30 लाख रुपये के कर्ज़ में हूं.'

डॉ. शेख अब एक शिक्षक के रूप में काम करते हैं और उन्होंने कहा, 'मेरा करियर और शिक्षा बर्बाद हो गई, और रिहाई के बाद मुझे अपना जीवन नए सिरे से शुरू करना पड़ा, एक स्कूल शिक्षक के रूप में काम करते हुए, मेरे ऊपर गलत ब्रांडिंग का कलंक अभी भी लगा हुआ था.'

यह बताते हुए कि उन्होंने पहले मुआवज़ा क्यों नहीं मांगा, उन्होंने कहा, 'नैतिक कारण यह था कि मेरे सह-आरोपियों को दोषी ठहराया गया था और उन्हें मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी. जब वे अभी भी सलाखों के पीछे सड़ रहे थे, तब मुआवज़ा मांगना मेरे लिए सुखद नहीं था, और मुझे डर था कि राज्य उनके प्रति और भी क्रूर हो सकता था और मेरे मुआवज़े के दावे का बदला ले सकता था. मैंने तब तक इंतज़ार करने का फैसला किया जब तक मेरे सभी सह-आरोपियों को बरी नहीं कर दिया जाता और वे निर्दोष साबित नहीं हो जाते. अब जब ये बरी हो गए हैं, तो यह स्पष्ट है कि पूरा मामला एक जालसाजी था, और इसलिए, मुआवज़े की मेरी मांग और भी जायज़ और ज़रूरी हो जाती है. इस मोड़ पर, मेरा मानना ​​है कि अपने लिए न्याय मांगना पूरी तरह से उचित है.'

आयोगों के समक्ष अपनी याचिकाओं में, डॉ. शेख ने पिछले फैसलों का हवाला दिया, जहां गलत तरीके से कारावास के लिए मुआवज़ा दिया गया था, और कहा कि उन्हें और उनके परिवार को जो कुछ सहना पड़ा, उसके लिए उन्हें पर्याप्त मुआवज़ा पाने का अधिकार है.

उन्होंने आगे कहा, 'कोई भी पैसा मेरे खोए नौ साल वापस नहीं ला सकता, न ही मेरे प्रियजनों को मिले दर्द को कम कर सकता है. लेकिन मुआवज़ा यह स्वीकार करने का एक तरीका है कि मेरे साथ जो हुआ वह गलत था, और यह सुनिश्चित करना कि किसी और निर्दोष व्यक्ति को मेरी तरह कष्ट न सहना पड़े.' डॉ. शेख की मुआवज़े की याचिका पर संबंधित आयोगों द्वारा उचित समय पर सुनवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----