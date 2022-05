अमेरिका: घर की लिफ्ट में घुसकर महिला से रेप, कैमरे में कैद हुआ आरोपी

एक 40 वर्षीय महिला के साथ अपने ही घर के लिफ्ट में लूट और रेप की वारदात हुई. मास्क लगाए एक अनजान शख्स ने चाकू की नोक पर घटना को अंजाम दिया.

जिस वक्त ये घटना हुई महिला अपने अपार्टमेंट की लिफ्ट में थी. लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में शख्स की हरकत कैद हो गई.

ये मामला अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी का है. यहां बीते सोमवार को Bronx अपार्टमेंट की लिफ्ट में एक 40 साल की महिला दाखिल होती है. उसके पीछे-पीछे मास्क पहने एक अनजान शख्स भी आ जाता है. कुछ सेकंड्स महिला से बात करने के बाद वो अचानक से चाकू निकाल लेता है.

'डेली मेल' की रिपोर्ट के मुताबिक, चाकू दिखाकर वो महिला का पर्स छीन लेता है. इस बीच जब लिफ्ट रुकती है तो शख्स बाहर निकलकर इधर-उधर देखता है, जैसे ही उसे कोई और नहीं दिखाई देता है वो लिफ्ट में फिर से आ जाता है. इसके बाद वह महिला पर यौन हमला कर देता है.

वारदात को अंजाम देने के बाद शख्स मौके से फरार हो जाता है. वहीं पीड़ित महिला को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल, पुलिस शख्स की तलाश में जुटी है. पुलिस का कहना है कि संदिग्ध शख्स ने महिला के पर्स से 112 डॉलर (साढ़े 8 हजार रुपये) की चोरी की थी.

Moment man 'rapes and robs woman at knifepoint' in elevator of her apartment https://t.co/aW8g9zpozO