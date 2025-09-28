scorecardresearch
 

असम: पुलिस से एनकाउंटर में चार डकैत ढेर, हथियार बरामद

गोलपाड़ा में रविवार तड़के पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़ हुई. गिलाडुबी इलाके में हुई इस कार्रवाई में चारों डकैत मारे गए. पुलिस ने मौके से पिस्तौल, कारतूस, मोबाइल फोन और वॉकी-टॉकी बरामद किए हैं. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह अपहरण और अन्य आपराधिक गतिविधियों की योजना बना रहा था. पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ऑपरेशन जारी है.

गोलपाड़ा में मारे गए चार डकैत (Photo: Representational)
गोलपाड़ा में मारे गए चार डकैत (Photo: Representational)

असम के गोलपाड़ा जिले में रविवार सुबह पुलिस और डकैतों के बीच हुई मुठभेड़ में चार डकैत मारे गए हैं. यह घटना गिलाडुबी इलाके में तब हुई जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इलाके में चेकपोस्ट लगाई थी.

गोलपाड़ा के एसएसपी नबनीत महांता ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में एक सशस्त्र आपराधिक गिरोह की मौजूदगी की सूचना मिल रही थी. यह इलाका मेघालय की सीमा से सटा हुआ है और अक्सर आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता है.

वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे बदमाश

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को रविवार सुबह पुख्ता सूचना मिली कि यह गिरोह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है. इसके बाद गोलपाड़ा पुलिस ने विभिन्न जगहों पर समन्वित चेकपॉइंट स्थापित किए.

महांता ने बताया कि गिरोह के सदस्य कार में सवार होकर आए और गिलाडुबी इलाके में एक पुलिस नाका देखकर घबराए. कार को मोड़ने की कोशिश नाकाम होने पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं.

पिस्तौल, कारतूस, पांच मोबाइल फोन बरामद

मुठभेड़ के दौरान कार में सवार चारों अपराधी घायल हो गए. पुलिस उन्हें नजदीकी अस्पताल लेकर गई जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मौके से चार पिस्तौल, कारतूस, पांच मोबाइल फोन और दो वॉकी-टॉकी सेट बरामद किए हैं.

एसएसपी ने कहा कि यह गिरोह अपहरण या अन्य आपराधिक घटनाओं की तैयारी कर रहा था. उन्होंने यह भी कहा कि अभी यह जांच की जा रही है कि क्या गिरोह के और सदस्य इलाके में मौजूद थे. पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और ऑपरेशन जारी रखा है.

 

