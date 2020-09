ड्रग पेडलर्स पर दक्षिण तक NCB का वार, बेंगलुरु में 3 करोड़ से ज्यादा की खेप जब्त

ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और पुलिस की कार्रवाई जारी है. एनसीबी ने मुंबई में बॉलीवुड और नशा कारोबार से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की है और कई लोगों को समन भेजा है. ऐसी ही ताजा कार्रवाई बेंगलुरु और सूरत में भी हुई है. बेंगलुरु में पुलिस ने जहां 3.3 करोड़ रुपये की ड्रग्स की खेप जब्त की है तो सूरत में 1.4 करोड़ रुपये के मादक पदार्थों की बरामदगी की गई है.

बेंगलुरु में बुधवार को डीसीपी वेस्ट ने एक पेडलर के घर पर छापेमारी कर 3.3 करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद की. इस घटना में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. बेंगलुरु में सैंडलवुड ड्रग्स का मामला पहले से सुर्खियों में है. इस केस में कार्रवाई के बारे में बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर कमल पंत ने एक ट्वीट में लिखा, बेंगलुरु नॉर्थ डिविजन ने सराहनीय काम किया. पुलिस की टीम ने कार्रवाई में एक आरोपी के पास से 9.06 लाख रुपये का गांजा जब्त किया. इसी के साथ नशे के कारोबार में लगे 3 लोगों के एक गैंग का भंडाफोड़ किया गया. पुलिस की टीम को 60 हजार रुपये की इनाम राशि दी जाएगी.

You trade, we raid!



Impressive work by the Bengaluru North Division @sanjaynagarps team for busting a 3-member gang for selling 'Ganja'. 30.23 Kg of ganja worth ₹9.06 lakh seized from the accused.



A reward of ₹60K has been sanctioned to the team for their outstanding efforts.