महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख हुए कोरोना संक्रमित

कोरोना महामारी का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है. अब इसकी चपेट में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख आ गए. महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से टेस्ट कराने की अपील की है. साथ ही लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है. उन्होंने ये भी कहा है कि वे जल्दी ही ठीक होकर वापस काम पर लौटेंगे. सूत्रों के मुताबिक उनका इलाज नागपुर में हो सकता है.

I have tested +ve for Covid19 today. Though I don't have much symptoms,I still request people who came in contact with me in the last few days to get themselves tested& isolate accordingly. With your prayers& blessings I'm confident I will be back serving people of my state soon.