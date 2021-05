किन दवाओं से हो कोरोना का इलाज? भारत के कोविड मैनेजमेंट की सबसे बड़ी चुनौती

कोरोना की दूसरी लहर के बीच भारत में ब्लैक फंगस के मामलों में तेज़ी दर्ज की गई है. ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि भारत में डॉक्टर्स जिन दवाइयों का सुझाव दे रहे हैं वो किस हदतक सही हैं और मरीज़ को कितना फायदा पहुंचा रही हैं.



सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है, जिसमें रिसर्चर्स, मेडिकल प्रैक्टिश्नर और आम लोग डॉक्टरों की दवाइयों पर बहस कर रहे हैं. इतना ही नहीं, कई लोगों ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के लिए स्टेरॉइड्स को जिम्मेदार भी ठहरा दिया है.



इसी बहस में शामिल अमेरिका के एक नॉन-प्रॉफिट एकेडमिक मेडिकल सेंटर मायो क्लिनिक के प्रोफेसर एस. विनसेंट राजकुमार का कहना है कि स्टेरॉइड्स की हाइ डोज़ या लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कई इन्फेक्शंस को जन्म दे सकता है. इससे मसल्स में कमजोरी, ब्लड शुगर की दिक्कत समेत कई परेशानियां होती हैं. राजकुमार स्टेरॉइड्स (Dexamethasone) के एक एक्सपर्ट हैं, जिनकी रिसर्च में दावा किया गया है कि स्टेरॉइड्स की कम डोज़ अधिक लाभदायक साबित हो सकती है.

A lot of COVID deaths in India in young people who should be doing well & recovering.



I am making a plea to doctors in India to cut down the use of STEROIDS. Please.



Steroids are only useful after the patient is hypoxic. Harmful if given early, or given for too long — Vincent Rajkumar (@VincentRK) May 14, 2021



भारत में भी स्टेरॉइड्स को लेकर सरकार की ओर से चेतावनी दी गई है, नीति आयोग के डॉ. वीके पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर स्टेरॉइड्स को बिना किसी सही तरीके से दिया जाए तो ये मरीज को मदद करने की बजाय नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है.



लेकिन अगर पूरी समस्या को देखें, तो सिर्फ स्टेरॉइड्स ही उसकी जड़ नहीं है.



भारत में इस वक्त मरीजों को डॉक्टरों द्वारा जो दवाइयां लिखी जा रही हैं, उनमें एंटीबायोटिक (Azithromycin, Doxycycline, antiparasitic drug Ivermectin, antiviral Remdesivir), जिंक समेत अन्य दवाइयों का मिश्र हो जाता है. लेकिन अगर इनके नतीज़ों का ट्रायल देखें, तो कोई लाभ मुश्किल ही दिखाई देता है.



उदाहरण के तौर पर Azithromycin को यूके के करीब 176 अस्पतालों में किए गए ट्रायल में कम असरदार माना गया है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी Azithromycin and Doxycycline के इस्तेमाल में कोई लाभ नज़र नहीं आया है. यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया था कि इस रिसर्च से एंटीबायोटिक का ज्यादा इस्तेमाल कम होगा, ताकि मरीज़ को लाभ हो सके. लेकिन इसके बावजूद दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में एंटी बायोटिक का इस्तेमाल बदस्तूर जारी है.

Treatments that are not proven & not routinely advised for COVID-19:



o Ivermectin

o Azithromycin

o Baricitinib

o Bevacizumab

o Convalescent Plasma

o Doxycycline

o Favipiravir

o Fluvoxamine

o Hydroxychloroquine

o Itolizumab

o Interferon alpha-2b

o 2-DG — Madhu Pai, MD, PhD (@paimadhu) May 18, 2021



अगर भारत की बात करें तो यहां रेमडेसिविर की जबरस्त मांग है, क्योंकि डॉक्टर्स बड़ी संख्या में इसी दवाई की सलाह दे रहे थे. हालात ये थे कि इस दवाई कि किल्लत हो गई थी. लेकिन अभी तक जो भी क्लिनिकल ट्रायल किए गए हैं, उसमें रेमडेसिवर बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोरोना मरीज़ों के लिए इस्तेमाल को मना ही किया है.



रेमडेसिविर की तरह अगर Ivermectin की बात करें तो इसका भी कोविड मरीजों पर कोई लाभ नहीं दिखा है. गोवा में जब इसके इस्तेमाल की बात आई तो WHO की ओर से इस्तेमाल ना करने की चेतावनी दी गई. अमेरिका में भी इस दवाई के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी गई है.



इन दवाइयों की तरह की जिंक का हाल है, जिसे भारत में सबसे ज्यादा लिखा जा रहा है लेकिन इसका कोई लाभ प्रूफ नहीं हो सका है. अमेरिका में हुए क्लीनिकल ट्रायल में इससे कोई फायदा नहीं दिखा है, जिसके बाद इन्हें ना इस्तेमाल करने की सलाह दी गई. जिंक को लेकर एक्सपर्ट का मानना ये भी है कि इसका ज्यादा इस्तेमाल ब्लैक फंगस का एक कारण हो सकता है.

Before you shoot the next SOS #Remdesivir tweet, you should hear this. Last week, I asked WHO leadership if there was any global data to back the drug, take a listen 🎧 pic.twitter.com/8gZ5yvwsqL — Ankiit Koomar (@AnkiitKoomar) April 19, 2021



इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. राजीव जयवेदन ने रविवार को एक ट्विटर थ्रेड साझा की, जिसमें उन्होंने प्रोफेसर वीपी पांडे (महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इंदौर) की एक रिसर्च साझा की. रिसर्च के अनुसार, 210 ब्लैक फंगस के मरीजों में से सभी ने एंटी बायोटिक्स ली थी, 86 फीसदी ने स्टेरॉइड्स ली थी और 52 फीसदी ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे. इनके अलावा करीब 21 फीसदी मरीजों में डायबिटिज के लक्षण नहीं थे, 36 फीसदी मरीजों का इलाज घर पर चल रहा था. जिंक को लेकर कोई डाटा नहीं आया है.



पिछले साल से उठ रहे हैं सवाल...

2020 की शुरुआत में कोरोना दुनिया में पैर पसार रहा था, तब एंटी मलेरिया दवाई हाइड्रोक्सीक्लोरिन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ. तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसकी तारीफ की. लेकिन जब ट्रायल हुए तो पता लगा कि इससे कोविड मरीज़ को कोई लाभ नहीं मिलता है. बाद में डब्ल्यूएचओ ने भी इसके इस्तेमाल से मना किया. हालांकि, इससे इतर भारत में ICMR ने इस दवाई के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगाई.



Another one bites the dust.

Colchicine does not work for #COVID19

Nor do Hydroxychloroquine, Ivermectin, Azithromycin, Doxycycline, high dose vitamins, or plasma therapy

Questionable role of remdesivir

Limited role of Tocilizumab

Can't find published data on new #DRDO drug 2-DG https://t.co/Blrb7hbMnM — Dr Ambrish Mithal (@DrAmbrishMithal) May 19, 2021

भारत में किसी भी दवाई के इमरजेंसी इस्तेमाल के पीछे भी कई दिक्कतें हैं, एक ओर अमेरिका में जहां किसी दवाई कंपनी को मिलने वाली इजाजत का कानूनी खांचा तैयार रहता है और उन्हें एक तय वक्त दिया जाता है. भारत में ऐसा कुछ नहीं है, इमरजेंसी इस्तेमाल का प्रयोग की सरकारी प्रेस रिलीज़ में होता है.



दुनिया ने खड़े किए गंभीर सवाल...

भारत में जिस तरह कोरोना की दूसरी लहर का सामना किया गया, उसपर दुनिया ने प्रश्न उठाए हैं. फरवरी में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने लिखा कि भारत की ट्रीटमेंट गाइडलाइन्स की धीमी रफ्तार मरीजों के लिए खतरनाक है. वहीं, द लेंसेंट, नेचर ने भी भारत में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों पर सवाल खड़े किए.



जब किसी महामारी के खिलाफ कोई पुख्ता दवाई ना हो तो उम्मीद की जाती है कि डॉक्टर्स ऑफ लेबल दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे. एक्सपर्ट भी रिस्क बनाम रिवॉर्ड के फॉर्मूले की बात करते हैं, जहां रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज्यादा. इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स में छपे पेपर में कहा गया है कि संकट के वक्त में भी वैज्ञानिक पुष्टि के नियमों में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए.