Corona virus Omicron Live Updates: भारत में पिछले सप्ताह 150 फीसदी बढ़े संक्रमण के मामले, WHO ने जताई चिंता

Corona virus and Omicron in India: भारत में सोमवार रात 11:30 बजे तक कोरोना संक्रमण के 2,52,774 नए मामले दर्ज किए गए. इस दौरान 607 मौतें भी हुईं. संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 3,97,96,125 हो गई. तीसरी लहर का मुख्य कारण कोविड-19 के ओमिक्रॉन वैरिएंट को माना जा रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी कहा है कि भारत में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से ही दक्षिण-पूर्व एशिया में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है. WHO के मुताबिक, पिछले एक सप्ताह के भीतर भारत में कोविड मामलों की संख्या में 150 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है. भारत ने 23 जनवरी को समाप्त हुए सप्ताह में कोरोना के 15,94,160 नए मामले दर्ज किए गए थे, जबकि पिछले सप्ताह यह आंकड़ा 6,38,872 था.