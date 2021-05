किल्लत के बीच केंद्र ने राज्यों को दी 15 जून तक वैक्सीन सप्लाई की जानकारी, कहा- जिलावार तैयारी रखें

कोरोना को मात देने के लिए देश में जारी वैक्सीनेशन के मिशन के बीच केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाया है. अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 जून तक वैक्सीन उपलब्धता की पूरी जानकारी साझा कर दी गई है. केंद्र द्वारा ये फैसला तब किया गया है जब देश के कई राज्य, जिले वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहे हैं और सेंटर्स को बंद करने तक की नौबत आ गई है.



केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को इस बारे में लिखित में जानकारी दी गई है. जिसमें कोरोना की वैक्सीन (कोविशील्ड, कोवैक्सीन) की मई और जून के पहले 15 दिन की उपलब्धता के बारे में बताया गया है, इससे राज्य सरकारों, प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन मिलने में आसानी होगी और आगे की प्लानिंग की जा सकेगी.



जानकारी के मुताबिक, 1 मई से 15 जून के बीच भारत सरकार द्वारा राज्यों को 5.86 करोड़ वैक्सीन की डोज़ मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी. इनके अलावा जून के अंत तक वैक्सीन निर्माताओं के पास 4.87 करोड़ वैक्सीन की अतिरिक्त डोज़ उपलब्ध हैं, जो राज्य सरकार या प्राइवेट अस्पताल सीधे वैक्सीन निर्माताओं से खरीद सकते हैं.



अब जब 15 जून तक की वैक्सीन उपलब्धता की जानकारी दी गई है, तो केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ तैयारियों को पहले ही कर लेने की सलाह दी है. इसमें जिलावार वैक्सीनेशन सेंटर्स की लिस्ट, आम लोगों में वैक्सीन के लिए जागरुकता फैलाना, कोविन प्लेटफॉर्म पर वैक्सीन कैलेंडर की जानकारी देना, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ ना इकट्ठा होने देने जैसे सुझाव दिए गए हैं.

