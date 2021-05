LIVE: दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में फिर हाहाकार, मात्र 5 घंटे की बची है ऑक्सीजन

कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है. ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं. कई मरीजों को तो अस्पताल तक नसीब नहीं हो रहा है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लिखा है कि आज भारत के कोरोना मरीज़ों के दैनिक आंकड़े के 4 लाख के पार जाने पर पूरी दुनिया में गंभीर चिंता व्यक्त की जा रही है. विश्व के विशेषज्ञ लॉकडाउन की सलाह दे रहे हैं लेकिन भाजपा सरकार अभी भी स्थिति की भयावहता को न मानकर लगातार झूठ बोल रही है.

उत्तराखंड में आज

कुल नए केस - 5493

मौत- 107

तमिलनाडु में आज

कुल नए केस - 19,588

मौत- 147

7.15 PM: परमानंद अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, उन्होंने कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया है जो जल्द ही अस्पताल पहुंचने वाले हैं. सरकार की तरफ से भी कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे जा रहे हैं.

संत परमानंद अस्पताल में दो घंटे का बचा ऑक्सीजन

सिविल लाइन्स के संत परमानंद अस्पताल के वाइस प्रेसिडेंट किशन मित्तल ने दावा किया है कि अस्पताल में 2 घंटे से कम समय की ऑक्सीजन बाकी है. अस्पताल को रोजाना 1600 Qubic Meter ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है.ऑक्सीजन सप्लाई की जद्दोजहद में जुटा है अस्पताल. संत परमानंद अस्पताल में फिलहाल 78 कोरोना मरीज़ भर्ती हैं.

बता दें भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में अब तक के सर्वाधिक चार लाख से अधिक नए मामले सामने आए हैं और उपचाराधीन मामलों की संख्या अब 32 लाख के पार हो गई है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमण के 4,01,993 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,91,64,969 हो गई तथा 3,523 और लोगों की मौत होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 2,11,853 हो गई है.

सांस के लिए हांफ रही है दिल्ली

आम आदमी पार्टी नेता ने राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि दिल्ली ऑक्सीजन डिमांड- 976 एमटी. केंद्र ने पेपर पर 490 एमटी आवंटित किया. दिल्ली को आवंटित किया गया 312 एमटी. दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उसका एक तिहाई भी हमें नहीं दिया जा रहा है. हमलोग सांस के लिए भी हांफ रहे हैं.

Delhi's oxygen demand = 976 MT



Paper allocation made by Centre = 490MT



Oxygen delivered to Delhi = 312 MT



Not even 1/3rd of the total oxygen needed by Delhi is being given.



We are gasping for breath!