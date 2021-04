वैक्सीन की कमी के आरोपों पर सरकार ने जारी किया आंकड़ा, बताया मौजूदा स्टॉक

महाराष्ट्र समेत कई राज्यों द्वारा लगाए जा रहे वैक्सीन की कमी के आरोपों के बीच सरकार की ओर से जवाब दिया गया है. केंद्र सरकार का कहना है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है. केंद्र सरकार द्वारा वैक्सीनेशन का खाका भी बता दिया गया है. सरकार के मुताबिक, अभी तक 9.8 करोड़ वैक्सीन की डोज़ दी जा चुकी है.

आंकड़ों के मुताबिक, 2.4 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक है और राज्यों को सौंपी जा रही हैं. जबकि 1.9 करोड़ वैक्सीन पाइपलाइन में हैं, जो सरकार के पास पहुंच रही है.

आपको बता दें कि देश में कोरोना संकट लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे. महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने कहा था कि उनके यहां वैक्सीन की कमी है. कुछ राज्यों में तो वैक्सीन की कमी के कारण सेंटर्स को ही बंद करना पड़ा था. लेकिन केंद्र का कहना है कि वैक्सीन की कमी नहीं है, हर किसी को ज़रूरत के हिसाब से वैक्सीन दी जा रही है.

Let’s put an end to fear mongering now!#COVID19Vaccine doses:



Total administered: 9 cr+

In stock/nearing delivery to states: 4.3 cr+



Where does question of shortages arise?

We're continuously monitoring & enhancing supply pic.twitter.com/NllmH3kifQ