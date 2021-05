आज का दिन: हर महीने 8 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन, फिर क्यों 5 करोड़ को लग रहे?

भारत में वैक्सीनेशन एक मेगा ड्राइव की तरह शुरू की गई थी. लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे ही लोगों को वैक्सिनेट करने के प्लान में प्रॉब्लम्स आने लगी. कभी लोगों में हिचकिचिहाट देखने को मिली, तो कभी वैक्सीन की बरबादी की खबरे आईं और अब तो खैर वैक्सीन की कमी से भी दो चार होना पड़ रहा है. कई एक्सपर्ट्स का कहना है की वैक्सिनेशन की धीमी रफ्तार ही कोरोना को म्यूटेट होने का मौका दे रहा है, इन्ही सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, सरकार अलग अलग समय पर नए-नए नियम और गाइडलाइन्स जारी करती रही है. इसी कड़ी में कल एक बड़ा बदलाव किया गया, इसके मुताबिक़ 18-44 एज ग्रुप के लोगों के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं.

नए नियम के मुताबिक, ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अपॉइंटमेंट ले सकेंगे. हालांकि, ये सुविधा फिलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दी जाएगी. केंद्र ने ये नोटिफिकेशन सभी राज्यों को भेजा है और उनसे ऑन-साइट यानी मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने को कहा है. अब ये राज्यों पर है कि वे अपने यहां ये सुविधा शुरू करते हैं या नहीं. बावजूद इसके सरकार का ये फैसला और ये जो दलील है कि इससे वैक्सीन की बर्बादी से निपटा जा सकता है, क्या वाक़ई ऐसा है ? और देश में, जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में, ये फैसला लेना कितना जरूरी था और किसे इसका फायदा होगा? सरकार वैक्सीन की अवेलेबिलिटी इन्स्यूर करने के लिये दुनियाभर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स , अमेरिका जैसे देश से बात कर रही है, राज्य सरकारें ग्लोबल टेंडर निकालने को मजबूर हैं लेकिन आंकड़ें कुछ और ही कहानी कहते हैं, सरकारी डेटा को ही स्टडी करने पर पता चलता है कि हम जितना वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर सीरम और बायोटेक की जो टोटल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है और लोगों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है, उस संख्या में एक बड़ा अंतर है. वैक्सीन प्रॉडक्शन और उसके एडमिनिस्टर या वितरण होने में अंतर कितना है?

“समलैंगिक” ये केवल एक शब्द या समुदाय भर नहीं है, बल्की एक सोच है जो हमारे नज़रिए को भी टटोलती है. आप इस बात से भलीभांति वाकिफ होंगे की हमारे समाज में समलैंगिंक यानी की homosexual लोगों को एक अछूत की1 तरह देखा जाता है, उनके जिक्र भर से ही लोगों की नाक-भौं सिकुड़ने लगती है. साल 2018 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अवैध बताने वाली आईपीसी की धारा 377 को रद्द कर दिया था, जिसके बाद से same sex marriage को लेकर मांगे ज़ोर पकड़ने लगी थी. पिछले साल same sex marriage को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में तीन याचिकाएं दायर की गई थीं और ये तीनों याचिकाएं same sex marriage के ही अलग अलग मुद्दें को लेकर थी. कल यानी की सोमवार को Solicitor General Tushar Mehta ने इन्हीं याचिकाओं के मद्देनजर, केंद्र सरकार की तरफ से अपनी दलील रखी और कहा कि सेम सेक्स मैरेज के अलावा अभी कई दूसरे ज़रूरी मामले हैं जिनमें सुनवाई होनी ज्यादा जरूरी है, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिलने से किसी की भी मौत नहीं हो रही है. इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए कहा था कि हमारा समाज, हमारा कानून और हमारे नैतिक मूल्य इसकी मंजूरी नहीं देते. दूसरी ओर याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील सौरभ कृपाल ने कोर्ट में बताया कि सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए और कोर्ट को मामले की तात्कालिकता तय करनी चाहिए. ऐसे में, केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली हाइकोर्ट में पेश की गयी ये दलील किस ओर इशारा करती है?

सोमवार को देश के दो बड़े अख़बारों में एक ऐसा विज्ञापन छपा जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ़ खींचा. इसमें लैंडोमस ग्रुप नाम की कंपनी ने पीएम मोदी के नाम अपील छपवाई थी. उसमें लिखा था कि वो भारत सरकार की नेशनल इंफ्रस्ट्रक्चर पाइपलाइन और नॉल एनआईपी योजना में पाँच सौ बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है. फ्रंट पेज पर छपे इस ऐड में ये भी लिखा था कि उसके पास भारत को महामारी मुक्त बनाने की एक ठोस योजना है जिसे वो सरकार के सामने रखने का मौक़ा चाहती है. अब ये जो एड है उसे देखकर समझना मुश्किल हो रहा है कि कंपनी सीरियसली सरकार को एप्रोच कर रही है या फिर किसी तरह का मज़ाक़ है तो क्या कहती है इस सबंधं में पड़ताल?

