Corona Updates: भारत में लग रही कोरोना पर लगाम! एक्टिव केस अब 8 लाख से कम

भारत में कोरोना महामारी को लेकर अब लगातार राहत की खबर मिल रही है. देश में कोरोना संक्रमण (Covid-19) के नए मामलों में बीते कुछ दिनों से गिरावट नजर आ रही है. वहीं, कोरोना रिकवरी दर (Recovery Rate) भी तेजी से बढ़ रही है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 1.5 महीने में कोरोना के एक्टिव मामलों में तेजी से कमी आई है. भारत में अब तक 6453779 कोरोना मरीज इस महामारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health & Family Welfare) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के 73 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 64 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं. जबकि अब तक कुल 1,12,161 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है.

