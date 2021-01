भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के थर्ड फेज के ट्रायल में 26 हजार लोग शामिल

विवादों के बीच भारत बायोटेक ने कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए नामांकन का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है. तीसरे चरण के ट्रायल के लिए 25,800 लोगों का नामांकन किया गया है. स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है.

स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ने आज गुरुवार को ट्वीट कर कोवैक्सीन (COVAXIN) के तीसरे चरण की क्लीनिकल टेस्टिंग के लिए स्वयंसेवक नामांकन के सफल समापन की घोषणा की. भारत बायोटेक के अनुसार क्लीनिकल ट्रायल के लिए 25,800 लोगों ने नामांकन कराया है.

Announcing successful completion of volunteer enrolment for Phase-3 Clinical trials of COVAXINᵀᴹ.#BharatBiotech #COVAXIN #clinicaltrials #Covid19 #CovidVaccine #phase3 https://t.co/lIdXVpstDK