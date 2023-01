Anil Agarwal: अरबपति उद्योगपति ने ऐसे मनाई मकर संक्रांति....कहा- ये मेरे लिए नए साल की शुरुआत

बिहार से निकलकर लंदन में भारत का झंडा बुलंद करने वाले दिग्गज उद्योगपति अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) ने मकर संक्रांति (Makar Sankranti) के अवसर पर खास अंदाज में ट्वीट किया और इस पर्व को लेकर बड़ी बात कही. वेदांता ग्रुप के चेयरमैन (Vedanta Chairman) ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक चार ट्वीट किए और बताया कि वे इस पर्व को कैसे सेलिब्रेट करते हैं. उनकी पोस्ट तेजी से वायरल (Viral) हो रही है.

ट्वीट पोस्ट के जरिए अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal Tweet) ने कहा कि मेरे लिए मकर संक्रांति (Makar Sankranti 2023) हमेशा से एक नए साल (New Year) की नई शुरुआत रही है. इस साल, मैं अपनी पत्नी और उसके परिवार के साथ जश्न मनाने पटना के अपने ससुराल गया था. उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, 'मैंने अपने दिन की शुरुआत गंगा स्नान और सूर्य नमस्कार के साथ की. जब भी मैं गंगा में स्नान करता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरी सारी चिंताएं पानी से धुल जाती हैं.'

For me, Makar Sankranti has always been a new beginning to a new year. This year, I went to my sasural in Patna to celebrate with my wife and her family. (1/4) pic.twitter.com/4L1dFASrzg