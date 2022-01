Tejas Express की रफ्तार पर ब्रेक, कोरोना की वजह से इस रूट पर घटी फ्रीक्वेंसी, ले सकते हैं रिफंड!

देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामलों ने ‘तेजस एक्सप्रेस’ (Tejas Express) की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. आईआरसीटीसी (IRCTC) ने इसकी फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 5 दिन से घटाकर 3 दिन कर दी है.

सोम-बुध को नहीं चलेगी तेजस



भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) ने मुंबई-अहमदाबाद के बीच चलने वाली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस की फ्रीक्वेंसी घटा दी है. 12 जनवरी से 10 फरवरी तक ये ट्रेन में सप्ताह में 5 की जगह 3 दिन चलेगी. आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक ट्रेन संख्या 82902 और 82901 अब हफ्ते में दो दिन सोमवार और बुधवार को नहीं चलेगी. इस दिन ये गाड़ी रद्द रहेगी.

यात्री ले सकेंगे रिफंड



आईआरसीटीसी का कहना है कि जिन यात्रियों को कोरोना वायरस की वजह से अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी है, वो रिफंड लेने के लिए दावा कर सकते हैं. अगर कोई यात्री कोरोना के लक्षण होने की वजह से यात्रा नहीं कर पा रहा है तो वह TDR फाइल कर रिफंड क्लेम कर सकता है. यात्रियों को यात्रा की तारीख से 10 दिन के भीतर टीडीआर फाइल करना होगा और TTE सर्टिफिकेट आईआरसीटीसी को भेजना होगा, ताकि रिफंड को प्रोसेस किया जा सके.

आज रात नहीं होगा टिकट कैंसल



आईआरसीटीसी ने ये भी कहा कि 11 जनवरी को देर रात 12 बजकर 20 मिनट से 1 बजकर 45 मिनट तक ( From 00:20 hours to 01:45 hours of January 12) वेबसाइट के मेंटिनेंस की वजह से टिकट बुकिंग या कैंसल होने का काम नहीं हो सकेगा. वहीं सभी यात्रियों के पास फोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य है.

तेजस एक्सप्रेस, देश की पहली प्राइवेट ट्रेन है. आईआरसीटीसी इसका संचालन करती है. ऐसी सबसे पहली ट्रेन दिल्ली-लखनऊ रूट पर चलाई गई थी.

