Delhi से आगे निकला गोवा, बिहार-यूपी बहुत पीछे....Anand Mahindra ने ट्वीट कर बताया कैसे?

देश के दिग्गज उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं. ट्विटर (Twitter) पर उनके मोटिवेशनल पोस्ट यूजर्स को खूब पसंद आते हैं. इस बार उन्होंने एक मैप शेयर किया है, जिसमें आंकड़ों के साथ बताया गया है किस राज्य में कितने परिवारों के पास अपनी कार (Own Car) है? खास बात है कि इस सर्वे के मुताबिक, देश की राजधानी Delhi इस मामले में Goa, सिक्किम, केरल और पंजाब से पीछे है.

देश में 7.5% परिवारों के पास कार

महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक सर्वे के आंकड़े मैप के साथ पोस्ट किए हैं. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5...2019 से 2021 के बीच कराया गया था. इसके मुताबिक, पूरे देश में महज 7.5 फीसदी परिवारों के पास खुद की कार है. अलग-अलग राज्यों के हिसाब से देखें तो इस मामले में सबसे आगे गोवा और सबसे पीछे बिहार का नाम आता है. जहां गोवा में 45.2 फीसदी परिवारों के पास कार है, वहीं बिहार में केवल 2 फीसदी फैमिली के पास कार है.

It is intriguing. No single data correlation for car ownership such as literacy rate, per capita income level, or geographic character. GDP per capita is perhaps the best fit? https://t.co/PLkEbESHCf