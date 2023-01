इस शख्स के फैन हुए Anand Mahindra...कारनामा देख दे दिया अवार्ड, हंसी नहीं रोक पाएंगे आप!

कहते हैं कोई भी काम मुश्किल नहीं है और दिमाग के आगे अच्छी-अच्छी मशीनें भी फेल हैं. आपने विदेश ही नहीं भारत में भी इनोवेशंस के कई उदाहरण देखे होंगे. लेकिन एक शख्स ने ऐसा कारनामा किया कि देश के जाने-माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) भी उसके फैन हो गए. इतना ही नहीं उन्होंने इस व्यक्ति को इनोवेशन अवार्ड की ट्रॉफी (Innovation Award Trophy) तक दे डाली. अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या कर दिया इस शख्स ने..तो आइए जानते हैं.

शख्स की जुगाड़ हुई वायरल

जुगाड़ से हैलीकॉप्टर या बाइक बनाते...नए तरीकों से कुंए से पानी निकालने जैसे कई वीडियो आपने देखे होंगे. लेकिन इन कामों में भी पैसा तो खर्च होता ही है. आज हर कोई स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नजर आ रहा है और दिन की शुरुआत व्यायाम के साथ करता नजर आता है. इसके लिए ट्रेडमिल, डंबल आदि पर मोटी रकम खर्च करने से भी लोग नहीं कतराते. कतराएं भी क्यों आखिर स्वास्थ्य का मामला है. आनंद महिंद्रा जिस शख्स के फैन हुए हैं उसने बिना एक भी पैसा खर्च किए ट्रेडमिल (Treadmill) पर कसरत का तरीका इजाद किया है.

क्या खास है इस वायरल वीडियो में?

आनंद महिंद्रा द्वारा ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) किए गए इस वीडियो एक शख्स बनियान पहने किचन में जाते हुए दिखता है. इसके बाद वो तेल की कुछ बूंदें जमीन पर गिराता है और उस पर थोड़ा सा पानी छिड़कता है. ये सब करने के बाद सधे हुए हाथों से ये किचन की स्लिप पकड़ता है और धीरे-धीरे दौड़ना शुरू करता है. फिर एक ट्रेडमिल की तरह ये व्यक्ति दौड़ने लगता है. इस देसी जुगाड़ को देखकर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) खुद को ये वीडियो शेयर करने से रोक नहीं पाए.

The lowest cost treadmill in the world. And this year’s Innovation Award trophy goes to… pic.twitter.com/oMlyEPBQoy