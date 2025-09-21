scorecardresearch
 

हाईवे से गांव हुए आत्मनिर्भर, देश की इकोनॉमी को भी मिल रहा बूस्ट: हर्ष मल्होत्रा

देश की सड़कें अब सिर्फ आवाजाही का जरिया नहीं रहीं, बल्कि ये विकास और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक बन गई हैं, हाईवे ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और सीधे तौर पर देश की जीडीपी में योगदान दे रही हैं.

कैसे भारत बनेना आत्मनिर्भर (Photo-ITG)
आजतक के 'निर्माण भारत समिट' में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री, हर्ष मल्होत्रा ने देश के निर्माण में हाइवे की भूमिका पर विस्तार से बात की, उन्होंने बताया कि कैसे सड़कें सिर्फ कनेक्टिविटी ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति दे रही हैं.

हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है, पिछले 11 सालों में करीब 60,000 किलोमीटर के हाईवे बनाए गए हैं. आज देश में हर दिन 30-32 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है. उन्होंने इन सड़कों को सिर्फ 'कंक्रीट की रोड' नहीं, बल्कि 'देश की इकॉनॉमी की रोड' बताया. उन्होंने कहा कि हाईवे पर खर्च किया गया हर एक रुपया, देश की जीडीपी में 3.2 रुपये का इजाफा करता है.

ग्रामीण भारत में आया बदलाव

गांवों पर बात करते हुए हर्ष ने कहा कि सरकार सड़क के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है. आज देश में कोई भी गांव या कस्बा ऐसा नहीं है, जहां तक पहुंचने के लिए 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलना पड़े. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए गांवों का विकास हो रहा है, जिससे दूध, दही और अनाज जैसी चीजें आसानी से बाजार तक पहुंच रही हैं. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है. उन्होंने कहा कि देश के जो 24 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, उसमें सड़कों का बहुत बड़ा रोल है.

हाई-स्पीड कॉरिडोर और अर्थव्यवस्था

40,000 किलोमीटर का हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर 2034 तक बनाने के लक्ष्य पर मल्होत्रा ने कहा कि हम ग्रीनफील्ड में से हाई-स्पीड कॉरिडोर बना रहे हैं, दिल्ली-मुंबई हाईवे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि  12,000 करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा होगा, जहां अभी ट्रक को दिल्ली से मुंबई जाने में 33 घंटे लगते हैं, वहीं एक्सप्रेसवे बनने के बाद यह सफर सिर्फ 12 घंटे में पूरा होगा. इससे ट्रांसपोर्टर पांच की जगह सात-आठ चक्कर लगा सकेगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा.

नॉर्थ-ईस्ट पर विशेष ध्यान

हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आज देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है, जहां हाईवे नहीं पहुंच रहा है. सरकार का लक्ष्य है कि दूर-दराज के गांवों को भी सड़कों से जोड़ा जाए. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कई बार नॉर्थ-ईस्ट का दौरा किया है, और उस क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता में है, जिसके लिए लगातार काम किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
