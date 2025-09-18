scorecardresearch
 

ज़मीन से 10 करोड़ कमाने का 'सीक्रेट', अमीर लोग अपनाते हैं यह फॉर्मूला

वो ज़मीनें खरीदें जो अभी विकास के शुरुआती चरण में हो, ऐसी ज़मीन चुनें, जहां भविष्य में सड़कें या मेट्रो जैसी सुविधाएं आने की संभावना हो. साथ ही, यह भी सुनिश्चित करें कि उसका कानूनी रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ हो.

जमीन से कैसे कमाएं मुनाफा? (Photo-AI-Generated)
रियल एस्टेट सलाहकार ऐश्वर्या श्री कपूर का कहना है कि अगर आप चुपचाप करोड़ों की संपत्ति बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए न तो बड़ी इमारतों की ज़रूरत है, न ही किसी शानदार ब्रांडिंग की. बस कच्ची ज़मीन, धैर्य और सही नीतियां ही काफी हैं. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में, बिना कंक्रीट का इस्तेमाल किए, 10 साल में 10 करोड़ की संपत्ति बनाने की एक खास योजना साझा की है.

ऐश्वर्या श्री कपूर ने सोशल मीडिया पर लिखा- "ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रियल एस्टेट में पैसा ऊंची इमारतों, बड़े ब्रांडों, या शानदार ब्रोशर से आता है, लेकिन समझदार और पुराने निवेशक जानते हैं कि असली शुरुआत कच्ची जमीन से होती है, जिसे चुपचाप खरीदा जाता है, और फिर छोटे-छोटे प्लॉट में बांटकर उसकी कीमत कई गुना बढ़ाई जाती है."

यह रही 6 चरणों की रणनीति

जल्दी निवेश करें: सबसे पहले ऐसी जमीन खरीदें जो अभी शुरुआती चरण में हो, ये वो इलाके होते हैं, जहां भविष्य में इंफ्रास्ट्रक्चर (सड़कें, मेट्रो) बनने की संभावना हो, जहां 3-5 साल में CLU (Change of Land Use) की अनुमति मिल सकती हो, और जिसका कानूनी रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ हो.

धैर्य से इंतज़ार करें: जमीन खरीदने के बाद, बस इंतजार करें, सरकार की नीतियां अपने आप काम करेंगी. सड़कें बनेंगी, ज़ोन की रेटिंग बढ़ेगी और उस इलाके में अपने आप मांग बढ़ेगी.

मूल्य बढ़ाएं: तीसरे से छठे साल के बीच, निवेशक CLU या बेसिक लेआउट अप्रूवल के लिए आवेदन करता है. कपूर कहती हैं कि ऐसा करने से ही जमीन की कीमत दोगुनी या तिगुनी हो सकती है, बिना उसे अभी तक बेचे.

छोटे प्लॉट में बांटें: इसके बाद, जमीन को 200 से 500 वर्ग गज के छोटे प्लॉट में बांटा जाता है. यह कदम पैसे कमाने का पहला मौका देता है.

पूरी तरह बाहर न निकलें: कपूर सलाह देती हैं कि तुरंत पूरा मुनाफा न लें. "पूंजी वापस पाने के लिए 40-50% प्लॉट बेच दें, और बाकी को बहुत ज्यादा कीमत बढ़ने के लिए अपने पास रखें."


रियल एस्टेट एडवाइजर ऐश्वर्या श्री कपूर की सलाह

कपूर बताती हैं कि जमीन पर कुछ छोटे-मोटे सुधार करने से खरीदारों की दिलचस्पी और कीमत दोनों काफी बढ़ जाती हैं, जैसे कि जमीन को समतल करना. अंदरूनी रास्ते बनाना, और साइनबोर्ड लगाना. इन छोटे-छोटे कामों से जमीन की कीमत में अच्छी बढ़ोतरी होती है.

इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा यह होता है कि आपको बिना किसी बड़ी लागत के, अपने निवेश पर कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलता है. साथ ही, आपके पास दोबारा किसी नए जमीन के प्रोजेक्ट में निवेश करने का मौका होता है. कपूर ने लिखा, "यह जमीन को तुरंत बेचकर मुनाफा कमाना नहीं है. यह रणनीति, धैर्य, और सही प्रक्रिया के साथ दौलत को धीरे-धीरे 'खेती' करके उगाना है."
 

