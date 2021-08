Share Market Today: शेयर बाजार का जोश हाई, सेंसेक्स पहली बार 57 हजार के पार, निफ्टी में भी उछाल

भारतीय शेयर बाजार (Share Market Today) आज यानी मंगलवार सुबह रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुले. BSE सेंसेक्स आज 106 अंकों की उछाल के साथ 56,995.15 पर खुला. सुबह 9.24 बजे के आसपास सेंसेक्स 235 अंकों की उछाल के साथ 57,124.78 तक पहुंच गया जो अब तक का इसका रिकॉर्ड स्तर है. हालांकि बाद में बाजार लाल निशान में चला गया. बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है.

निफ्टी 17 हजार के करीब

इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 16 अंक की तेजी के साथ 16,947.50 पर खुला. सुबह निफ्टी 64 अंक की उछाल के साथ 16,995.55 तक पहुंच गया. आईटी इंडेक्स में 1 फीसदी की तेजी आई. एफएमसीजी और फार्मा शेयरों में भी तेजी दिख रही है.

IT शेयरों में जोरदार हलचल देखने को मिल रही है. अगस्त में 13 परसेंट के उछाल के साथ निफ्टी IT इंडेक्स ने नया शिखर बनाया है. TCS, HCL TECH, L&T INFOTECH और COFORGE के शेयर ALL TIME HIGH पर पहुंचे हैं.

क्यों आ रही बाजार में तेजी

अमेरिकी बाजार से अच्छे संकेत, देश में कोरोना केसेज में कमी और वैक्सीनेशन कार्यक्रम में तेजी, अगस्त में ऑटो बिक्री के आंकड़े सुधरने के संकेत, जीडीपी में रिकॉर्ड बढ़त की उम्मीद आदि से शेयर बाजार का सेंटिमेंट सुधरा है. आज शाम को सरकार जीडीपी के आंकड़े जारी करेगी. एसबीआई की इकोरैप रिसर्च रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 18.5 फीसदी की दर से बढ़ सकती है. वहीं RBI ने अप्रैल-जून 2021 तिमाही के लिए 21.4 फीसदी की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया है.

कल भी बना था रिकॉर्ड

भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को गुलजार रहे. BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी ने ऊंचाई का नया रिकॉर्ड कायम किया. बीएसई सेंसेक्स 205 अंकों की तेजी के साथ 56,329.2 पर खुला और दोपहर 3.18 बजे के आसपास सेंसेक्स 834 अंकों की उछाल के साथ 56,958.27 पर पहुंच गया.कारोबार के अंत में सेंसेक्स 765.04 अंकों की जबरदस्त उछाल के साथ 56,889.76 पर बंद हुआ.

इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 70 अंक की तेजी के साथ 16,775.85 पर खुला और और दोपहर 3.18 बजे के आसपास 245 अंकों की उछाल के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई स्तर 16,951.50 तक पहुंच गया. कारोबार के अंत में निफ्टी 225.85 अंकों की तेजी के साथ 16,931.05 पर बंद हुआ.