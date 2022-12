हफ्तेभर में मुकेश अंबानी घर आई दूसरी खुशी... Anant का राधिका संग हुआ रोका, संभालते हैं ये कारोबार

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries) के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh) के छोटे बेटे भी अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. गुरुवार को राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथजी मंदिर में अनंत अंबानी (Anant Ambani) का राधिका मर्चेंट (Radhika Merchant) के साथ रोका हुआ. रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द दोनों सात फेरे ले सकते हैं. परिवार के सदस्यों और खास दोस्तों की उपस्थिति ये कार्यक्रम संपन्न हुआ.



Anant-राधिका का रोका, शादी जल्द

हफ्तेभर में ही मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के घर दूसरी खुशी आई है. पहले जहां बेटी ईशा अंबानी के जुड़वां बच्चे (Isha Ambani Twins) पहली बार घर पहुंचे थे. वहीं अब उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी (Anant Ambani) का राधिका के साथ रोका हुआ है. आकाश और ईशा के साथ ही अनंत अंबानी भी रिलायंस समूह (Reliance Group) में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

न्यू एनर्जी अनंत अंबानी के हवाले

10 अप्रैल 1995 को जन्मे अनंत अंबानी रिलायंस ग्रुप में अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पिता मुकेश अंबानी ने अनंत को रिलायंस के न्यू एनर्जी कारोबार (Reliance New Energy Business) की कमान सौंपी है. फिलहाल, वे रिलायंस 02C और रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी (Reliance New Solar Energy) के डायरेक्टर हैं.

पिछले साल फरवरी में मिली थी जिम्मेदारी

अनंत अंबानी को फरवरी 2021 में रिलायंस ओ2सी (Reliance O2C) का डायरेक्टर बनाया गया था. इससे पहले अनंत को जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) और रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बोर्ड में शामिल किया गया था. अनंत अंबानी ने अपनी शिक्षा ब्राउन यूनिवर्सिटी (Brown University) से पूरी की है और अब ग्रुप के कारोबार को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं.

सोशल मीडिया पर बधाई का तांता

सोशल मीडिया (Social Media) पर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. इस क्रम में दोनों का रोका संपन्न होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक परिमल नाथवानी ने उन्हें ट्वीट के जरिए बधाई दी है. गौरतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 17 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है.

Heartiest congratulations to dearest Anant and Radhika for their Roka ceremony at the Shrinathji temple in Nathdwara. May Lord Shrinath ji’s blessings be with you always. #AnantAmbani pic.twitter.com/BmgKDFsPYh