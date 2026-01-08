Campa Sure संग 'बॉलीवुड के शहंशाह', रिलायंस ने अमिताभ बच्चन को बनाया ब्रांड एंबेसडर

देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी रिलायंस का बड़ा कारोबार है, जो कई सेक्टर्स में फैसा है. ग्रुप की रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (Reliance Consumer Products Ltd) लगातार ग्रोथ करने के साथ ही अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी इजाफा कर रहा है और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए बड़े-बड़े नाम जोड़ रही है. कंपनी ने अपने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर Campa Sure के लिए 'बॉलीवुड के शहंशाह' अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को ब्रांड एंबेसडर बनाया है.
बॉलीवुड के शहंशाह का स्वागत...'
रिलायंस की एफएमसीजी यूनिट RCPL के मुताबिक, कंपनी ने अपने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर ब्रांड Campa Sure के लिए बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन को ब्रांड एंबेसडर बनाया है. मुकेश अंबानी की कंपनी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अकाउंट पर भी इस संबंध में जानकारी शेयर की गई है. इस ट्वीट में कहा गया है कि, 'कंपनी 'बॉलीवुड के शहंशाह' अमिताभ बच्चन का अपने वॉटर ब्रांड के ब्रांड एंबेसडर के तौर पर स्वागत करती है.'
रिलायंस कंज्यूमर की ओर से आगे कहा गया कि हमारे ब्रांड Campa की तरह ही अमिताभ बच्चन भी बेहतरीन होने की पहचान माने जाते हैं और उन पर देश ही नहीं, दुनियाभर के लाखों फैंस भरोसा करते हैं. कंपनी ने अपने बयान में बताया कि Big B के साथ कंपनी की यह साझेदारी ग्राहकों में भरोसे को बढ़ाने वाली है.
Media Release - Reliance Consumer Products onboards legendary actor Amitabh Bachchan as Brand Ambassador for Campa Sure - The most affordable packaged drinking water
Bengaluru, 8th January 2026: Reliance Consumer Products Limited (RCPL), the FMCG arm of Reliance Industries… pic.twitter.com/FkUhPhjQmA— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) January 8, 2026
अमिताभ बच्चन बोले- मैं बहुत खुश
RCPL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केतन मोदी का कहना है कि ब्रांड कैंपा की तरह ही अमिताभ बच्चन भी एक सच्चे इंडियन आइकन हैं, जो हर भारतीय के दिल पर राज करते हैं. ऐसे में इन दोनों ही लेजेंड्स का एक साथ आना खास है. वहीं Campa Sure के साथ जुड़ने के बाद अमिताभ बच्चन ने कहा, 'मैं कैंपा श्योर के साथ जुड़कर बहुत खुश हूं. मैं हर भारतीय को साफ पीने का पानी पहुंचाने में मदद करने के कंपनी के प्रयास से बहुत प्रभावित हूं.'
पहले सॉफ्ट ड्रिंक, अब पानी के बाजार में धमक
गौरतलब है कि साल 2022 में कैंपा कोला (Campa Cola) को खरीदने के बाद रिलायंस ने अगले साल 2023 में इसे भारत में फिर लॉन्च किया. RCPL ने इस मशहूर पुराने ब्रांड को बहुत कामयाबी से फिर लोगों के बीच पहुंचाया और अब इसने इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक बाजार में एक मजबूत प्लेयर के तौर पर अपनी जगह बनाई है. कंपनी कैंपा एनर्जी ड्रिंक्स, जूस और कैंपा श्योर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर को जोड़कर अपने बेवरेज पोर्टफोलियो का विस्तार किया है.