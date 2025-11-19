चांदी का भाव फिर बढ़ा, सोने की कीमत में भी उछाल, जानें कितना महंगा हुआ गोल्ड-सिल्वर

आज बुधवार को सोना‑चांदी के दामों में उछाल देखने को मिला है. मंगलवार 18 नवंबर की तुलना में आज 19 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1 हजार रुपये से अधिक महंगा हो गया है. वहीं, चांदी के भाव में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 18 नवंबर को 22 कैरेट सोना ₹1,11,917 प्रति 10 ग्राम था, जो आज 19 नवंबर को बढ़कर ₹1,13,078 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है.

Gold-Silver Price 19 November 2025: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

शुद्धता मंगलवार शाम का रेट बुधवार

सुबह का रेट कितना महंगा? सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 122180 123448 ₹1268 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 121691 122954 ₹1263 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 111917 113078 ₹1161 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 91635 92586 ₹951 महंगा सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 71475 72217 ₹742 महंगा चांदी (प्रति 1 किलो) 999 153706 156300 ₹2594 महंगी

मंगलवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹121366 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹122180 प्रति 10 ग्राम

मंगलवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)

सुबह का रेट: ₹151850 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹153706 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

