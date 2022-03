कोरोना काल में IPOs का बोलबाला, 81 कंपनियों ने जुटाए 1.52 लाख करोड़

कोरोना काल में मार्केट में काफी अधिक अनिश्चितता नजर आई. लेकिन इसका इम्पैक्ट आईपीओ मार्केट में देखने को नहीं मिला. ग्लोबल अकाउंटिंग फर्म केपीएमजी की एक रिपोर्ट के अनुसार FY20-22 के दौरान कुल 84 आईपीओ (IPOs) भारतीय शेयर बाजारों में लिस्ट हुए. फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के पहले नौ महीनों, वित्त वर्ष 2020-21, वित्त वर्ष 2019-20 में लिस्ट हुईं 81 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए कुल 1.52 लाख करोड़ रुपये जुटाए.

इस साल में बेहतर लिस्टिंग

केपीएमजी की ‘IPOs in India: IPOs during the global pandemic’ शीर्षक रिपोर्ट में कहा गया है कि FY21 में लिस्ट हुई कंपनियों ने अपने लिस्टिंग के दिन FY20 और FY22 के मुकाबले बेहतर परफॉर्म किया. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि FY21 में लिस्ट हुई 26 कंपनियों में से चार कंपनियां 100 फीसदी से ज्यादा प्रीमियम के साथ लिस्ट हुईं. FY20 में एक कंपनी और FY22 के पहले नौ महीनों में 3 कंपनियां 100 फीसदी से अधिक प्रीमियम के साथ लिस्ट हुईं.

कंपनियों ने दिया एवरेज इतना रिटर्न



FY21 में लिस्ट हुईं 26 कंपनियों ने औसतन 36.2 फीसदी का रिटर्न दिया. दूसरी ओर, वित्त वर्ष 2021-22 के पहले नौ महीनों में लिस्ट हुईं 44 कंपनियों ने एवरेज 26.2 फीसद का रिटर्न दिया. वहीं, 17 कंपनियों ने 25 फीसदी का रिटर्न दिया.

फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के पहले 9 महीनों में लिस्ट हुए 44 IPOs को औसतन 54.9 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ. यह FY21 की तुलना में कम है. FY21 में IPOs को 74.8 गुना का ओवर-सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ था. FY20 में IPOs को औसतन 44.3 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया.



FY22 के पहले 9 महीनों में लिस्ट होने वाली कंपनियों में से आधी 20 फीसदी से ज्यादा प्रीमियम के साथ लिस्ट हुईं.