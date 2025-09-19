Gold Price Today: सोने की कीमतों में आई मामूली गिरावट, चांदी ने मारी उछाल, जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट रेट

भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में आज यानी 19 सितंबर, 2025 को गिरावट हुई है, हालांकि सोने की कीमतें अभी भी आसमान छू रही हैं. वहीं, चांदी की कीमत में आज उछाल आया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, 19 सितंबर, 2025 को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 109873 रुपये हो गई है. वहीं, चांदी की कीमत उछाल के साथ 128500 रुपये प्रति किलो हो गई. आइये जानते हैं. गुणवत्ता के आधार पर सोना किस भाव बिक रहा है.
सोने की कीमतों में गिरावट
995 शुद्धता वाला सोना 109433 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जो कल 109726 रुपये प्रति 10 ग्राम था. 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 100644 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, जो कल 100913 रुपये का था. 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 82405 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 64276 रुपये है.
चांदी का आज का रेट
वहीं, चांदी का भाव आज 128500 रुपये किलो है, जो कल 127100 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.
सोना-चांदी आज कितने रुपये हुआ महंगा?
|शुद्धता
|गुरुवार शाम के रेट
|शुक्रवार सुबह का भाव
|कितने बदले रेट
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999
|110167
|109873
|294 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995
|109726
|109433
|293 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916
|100913
|100644
|269 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750
|82625
|82405
|220 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585
|64448
|64276
|172 रुपये सस्ता
|चांदी (प्रति 10 ग्राम)
|999
|127100
|128500
| 1400
रुपये महंगी
बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.