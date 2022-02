Gold-Silver Price Today: सोने की कीमत चमकी, चांदी का भी बढ़ा भाव, जानें आज कितना महंगा हुआ गोल्ड-सिल्वर

ibjarates.com, Gold Rate and Silver Price Today 9 Feb: भारतीय सर्राफा बाजार में इस कारोबारी सप्ताह में अभी तक प्रतिदिन सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Price) में इजाफा देखने को मिल रहा है. शादियों के सीजन के बीच सोना महंगा हो रहा है तो वहीं चांदी के भाव (Chandi ka Bhav) की चमक भी बढ़ गई है. सोने की कीमत 48 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार बनी हुई है. वहीं, चांदी का भाव (Chandi ka Bhav) बढ़कर 62 हजार रुपये प्रति किलो से ऊपर पहुंच गया है.

ibjarates.com के मुताबिक, आज (बुधवार) यानी 9 फरवरी की सुबह 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना (Gold) 48691 रुपये प्रति 10 ग्राम है. जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी (Silver) का भाव 62463 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है. आइए जानते हैं कैरेट के हिसाब से कितने रुपये प्रति 10 ग्राम है आज का भाव...

Gold and Silver Rate: सोने-चांदी का लेटेस्ट रेट

Sone Chandi ka Bhav: मंगलवार को क्या रहा सोना-चांदी का भाव?

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (India Bullion And Jewellers Association) के मुताबिक, मंगलवार शाम के मुकाबले आज (बुधवार) सुबह के समय सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई. IBJA के अनुसार, 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 48444 से 247 रुपये प्रति 10 ग्राम इजाफे के साथ 48691 तक पहुंच गया है. वहीं, चांदी की कीमत भारी बढ़ोतरी के साथ 62463 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो मंगलवार शाम को 61618 रुपये थी.

बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (Indian Bullion Jewelers Association) की ओर से जारी कीमतों से अलग-अलग प्योरिटी के सोने के स्टैंडर्ड भाव की जानकारी मिलती है. ये सभी दाम टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं. IBJA द्वारा जारी किए गए रेट देशभर में सर्वमान्य हैं लेकिन इसकी कीमतों में जीएसटी शामिल नहीं होती है. बता दें कि गहने खरीदते समय सोने या चांदी के रेट टैक्स समेत होने की वजह से ज्यादा होते हैं.

